"Hvala ti Novače, volino": Izgubio od Đokovića, pa ostavio poruku koja je šokirala sve!

Jakub Menšik je u svojoj poruci na društvenim mrežama nazvao Novaka Đokovića "volino", izgleda da je u pitanju neka interna šala.

Novak Đoković prošao je u polufinale turnira u Šangaju, poslije velike borbe i više od dva sata igre uspio je da pobijedi Jakuba Menšika. Supertalentovani češki teniser, rođen 2005. godine, dobro je namučio najboljeg ikada i morao je Srbin dobro da se pomuči. Poslije toga je Čeh imao objavu u kom ga je oslovio sa "volino".

Njih dvojica se odlično poznaju, javno je rekao da mu je Nole idol i srpski igrač mu je neka vrsta mentora od kada je počeo da se bavi tenisom. "Bilo je zadovoljstvo deliti teren sa tobom volino! Hvala ti na svemu i za to što si učinio da moji snovi postanu stvarnost", napisao je Menšik u odgovoru na Novakovu objavu. Očigledno je da se njih dvojica odlično poznaju i ovo je vjerovatno bila i neka interna šala.

Prvobitno je Nole napisao poruku na svom profilu. "Odlično odigrano Jakube. Svetla budućnost je pred tobom sigurno. Što se moje budućnosti tiče. Polufinale. Idemoooo", poručio je Đoković koji će za mjesto u finalu igrati protiv Tejlora Frica u subotu oko 13 časova po našem vremenu.

Da nije bilo Đokovića, Menšik ne bi bio teniser

Mladi češki teniser pričao je u javnosti koliko mu je Novak pomogao. Trenirao je sa najboljim ikada i u Srbiji i u Crnoj Gori. Upijao je svaki njegov savjet.

"Poslije Australijan opena 2022. godine me je pozvao u Beograd, pa smo otišli i u Crnu Goru i trenirali. Bilo je lijepo što me pozvao i što sam imao priliku da treniram sa njim. Šta me je savjetovao? Nije samo jedan savjet, već skup mnogo sitnica i stvari na terenu i van terena koje on radi drugačije od drugih. Gledao sam ga i pokušavao da analiziram njegove rutine. Nije mi direktno rekao da moram da uradim ovo ili ono, već neke male stvari koje mogu da iskoristim", rekao je Menšik u jednom intervjuu u februaru ove godine.

Otvoreno je rekao da mu je Srbin idol.

"Zbog Đokovića sam počeo da igram tenis. On je moj najveći idol. Da nije bilo njega, ne bih bio ovdje", zaključio je Menšik.

