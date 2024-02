Da nije Đokovića, ne bih postao teniser! Izbacio Mareja i Rubljova, pa otkrio: Novak mi je idol, zbog njega sam ovdje

Jakub Menšik otkrio je da mu je Novak Đoković idol i ispričao je kako mu je pomogao u karijeri.

Jakub Menšik jedan je od mladih igrača koji se probija u svetu tenisa. Rođen je 2005. godine i pruža odlične partije u 2024. godini. Izborio je plasman u polufinale turnira u Dohi i na tom putu pobijedio je Endija Mareja i Andreja Rubljova. Potom je pred kamerama otkrio da mu je idol Novak Đoković i da mu je on mnogo pomogao u karijeri.

Ispričao je koliki značaj je za njega imao srpski as. "Poslije Australijan opena 20022. godine je saznao da mi je idol. Pozvao me je u Beograd i poslije smo otišli u Crnu Goru i trenirali zajedno, radili smo sve te stvari koje su potrebne na terenu. Baš je bilo lijepo što me je jedan od najboljih igrača u istoriji pozvao i što sam imao priliku da igram protiv njega, da treniram, cjelokupno iskustvo i savjeti koje sam dobio su bili veoma dobri", počeo je Menšik.

Medije je zanimalo i koje to savjete je dobio od najboljeg igrača svijeta. "Nije samo jedan savjet u pitanju. To je skup mnogo sitnica, stvari koje na terenu i van terena radi drugačije od drugih. Gledao sam ga i pokušavao da analiziram njegove rutine i sve što radi. Nije mi direktno rekao 'moraš da uradiš ovo ovako, ono onako', već su to bile male stvari koje mogu da iskoristim da unaprijedim svoju igru i karijeru."

Potvrdio je još jednom da se ugleda na Novaka. "Zbog Đokovića sam počeo da igram tenis, on je moj najveći idol. Da nije njega, ja sada ne bih bio ovdje", zaključio je Jakub Menšik.