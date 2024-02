Đoković otkrio: Otišao sam ljut u Ameriku, da ih razbijem

Novak Đoković prvi put pričao o emocijama koje je imao uoči US Opena na kome je trijumfovao, za 24. grend slem.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković završio je na naslovnoj strani američkog magazin "Sports Ilustrejted" uoči njegovog povratka na Indijan vels, poslije punih pet godina. Dobro je poznato zbog kojih je razloga Đoković morao da preskače "peti grend slem" na kome je pet puta trijumfovao, a svi se nadamo da će njegov povratnički turnir proći baš kao i prošlogodišnji US Open, na kome takođe nastupio poslije mnogo "saplitanja".

Sada je Đoković u intervjuu za američki magazin ispričao da je pomalo bijesan došao u Sjedinjene Američke Države, ali ne zbog svega toga što se dešavalo oko njegovog ulaska u zemlju - nego zato što je izgubio finale Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza. U njegovoj glavi to je bilo nedopustivo.

"To me je toliko razbjesnilo da sam morao da dođem i pobijedim sve na američkom tlu, što sam i učinio", ispričao je Đoković dok je i novinar primijetio da je upotrebio izraz "što sam i učinio", što ga razlikuje od Federera i Nadala koji su uvijek "pričali u rukavicama" i nisu smjeli da budu potpuno iskreni. "Osjećam sada veću ljubav kada je u pitanju publika, osjećam da me više cijene i poštuju, a možda je to zato što Federer i Nadal nisu tu".

Američki magazin je Đokovića opisao kao "posljednjeg najvećeg svih vremena koji se i dalje ne da mladim generacijama" i u 37. godini se ne zaustavlja, ali jasno je da se sve više priča o penzionisanju.

"Možda će taj trenutak postati bliži kada prestanem da osvajam grend slemove i kada ne budem u stanju da budem među glavnim kandidatima za velike titule. Kada mladi momci počnu da me rasturaju, onda ću vjerovatno početi da razmišljam i da se pitam da li da nastavim. Ali, za sada je sve u redu", otkriva Đoković.

Što se tiče same publike, Đoković je istakao da je veći dio karijere proveo igrajući u "neprijateljskom okruženju", a iako se svima čini da i u tome uspjeva da pliva i nađe motivaciju - posebno kada se posvađa sa nekim na tribinama - srpski as ističe da to nije tako i da samo nekad izvlači "najbolje iz njegovog tenisa".

Podsjetimo, Indijan vels se igra od 6. do 17. marta, a Đoković je već najavio da će poslije toga učestvovati i na mastersu u Majamiju. Ukupno iz "američke ture" može da dođe do čak 2.000 bodova i pobjegne svojim rivalima.