Za ovolicko sam promijenio istoriju tenisa! Novak "utrljao so na ranu" Federeru i poslao ga u penziju

Kako je Novak Đoković pobijedio Rodžera Federera na Vimbldonu 2019. godine? Ništa nije slučajno, kao što je to Švajcarac htio da predstavi na US openu, godinama ranije. Zato je Nole do detalja objasnio kako ga je poslao u penziju.

Izvor: La Nacion/Screenshot

Novak Đoković najbolji je koji je ikada igrao tenis i za to ima "hiljadu dokaza". Ako nije dovoljan broj nedjelja na vrhu ATP liste, ako nisu dovoljni grend slem trofeji, ako je malo i rekordan broj mastersa - uvijek može da se "potegne" i odnos u međusobnim duelima sa njegovim najvećim rivalima.

Igrao je protiv Federera 50 puta i dobio je 27 duela (od čega ima i skor 13-6 u finalima), protiv Nadala ima čak 60 mečeva i dobio je većinu (31 pobjeda), ali kada se sve sabere i oduzme - mnogi su promijenili istoriju tenisa. Kada su u pitanju mečevi sa Nadalom, svakako je to finale Australijan opena iz 2012. godine od skoro šest sati, a protiv Federera "ono" finale Vimbldona 2019. godine, kada je cijela Engleska čekala krunisanje Švajcarca.

Upravo je i Novak Đoković rekao u intervjuu za argentinski "La Nacion" da je to jedan od najvažnijih trenutaka koji je iskusio za vrijeme svoje igračke karijere, a svjestan je i toga da nije bio bolji tog dana. Ali, nekada sitnice odluče i promijene istoriju sporta. Jedna od njih zauvijek je promijenila tenis.

"Ako pogledate statistiku tog dana, Federer je igrao bolje tog dana, a imao je i dvije meč-lopte...", rekao je otvoreno Đoković i dodao: "Osvojio je više poena. Mislim da mu čak nisam ni oduzeo servis, sem na samom tom kraju kada sam pobijedio, a to je bila i prva godina kada se igrao super taj-brejk u petom setu. Bilo je nevjerovatno."

Novak Đoković je pobijedio 3:2 (7:6, 1:6, 7:6, 4:6 i 13:12 (7:3)) i svaki detalj tog meča i dalje pamti. Prisjeća se da je atmosfera bila nevjerovatna i da je znao da protiv Federera - kome je trava najbolja podloga - mora da sačuva svoj servis i da se drži "osnovnih" stvari u tenisu, poslije čega će imati priliku da dobije meč. "Bio sam spreman da igram i do deset sati ako je to značilo da ću da pobijedim", rekao je Nole.

"Vjerovao sam da ću pobijediti dok nije napravio brejk u petom setu. A kada je servirao na 8:7, pomislio sam - ovo ide u lošem smjeru. Ali, ostao sam miran, što nije uvijek slučaj, vjerujte mi, ha-ha... Ljudi koji me poznaju znaju i da nisam uvijek miran na terenu, ali morao sam da budem tog dana - ipak je to Federer, ipak je to bilo finale na stadionu na kom navijaju za njega. Rekao sam sebi, dobro, ako pogodi as - pogodio je as. Dobar je. Ako ja pogodim lopticu, natjeraću ga da igra, odnosno igraću da ga natjeram da dođe u poziciju da mora da napravi nešto magično da bi osvojio poen. Kad se to desilo, počeo je da pravi greške i tu se meč okrenuo", objašnjavao je Đoković i dodao da ga toga "toliko stvari nije htjelo" jer mu je čak i Sunce pravilo problem u ključnim momentima meča.

Izvor: Laurence Griffiths / POOL/Getty Images Europe POOL

Ali, uspio je to da zanemari, da se potpuno koncentriše i pokaže još jednom mentalnu snagu po kojoj ga i svi u tenisu danas prepoznaju. I ne samo to, demonstrirao je da ništa nije slučajno. Dobro pamtimo kako je Federer pričao da je Nole "slučajno ošamario lopticu" na US openu i tako došao do pobjede, ali ništa nije bilo slučajno.

"Kada sam recimo spasao meč lopte protiv njega na US openu 2011. godine, isto je vodio 40-15. Servirao je u stranu, pročitao sam servis i pogodio lopticu za viner. Ali, na Vimbldonu, kada je bilo 40:15 - servirao je u 'T' liniju i pomislio sam opet će tamo. Zato sam zakoračio i više sam se oslanjao na svoju desnu stranu kako bih pokrio široki servis, a onda sam vidio da ide na 'T'. Lopta je pogodila mrežu i bio je aut. Nekada, takve stvari prave razliku", iskreno će Đoković.

Pokazujući prstima kolika je sitnica prelomila to finale, Novak se od srca nasmijao: "Ovolicno može da promijeni istoriju sporta. Nismo li to vidjeli u fudbalu, gdje se dešavaju ofsajdi i slične stvari poput golova u posljednjem minutu? Ili u košarci, kada padne trojka u posljednjoj sekundi. To su neki od najnezaboravnijih momenata u istoriji sporta o kojima ljudi pričaju i sjećaju ih se godinama. I ja sam ponosan što sam dio takvog meča kog će se ljuti sjećati", zaključio je najbolji teniser u istoriji, ujedno i jedan od najboljih sportista svih vremena.