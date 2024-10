Drama u Ligi Evrope u Novom Sadu: Užasan start i povreda, pa gol uz zvuk sirene! (Video)

Vojvodina je na kraju uz mnogo više muke nego što se očekivalo savladala Torelavegu u Ligi Evrope.

Kakvu smo dramu gledali u Novom Sadu, pravo niotkuda! Vojvodina je vodila cijeli meč protiv španske Torelavege, bilo je 28:23 u finišu meča, ali je onda gostujući tim uspio da se vrati. Promijenila je Torelavega odbranu, krenula da napada sa sedam igrača u napadu i vratila se na 29:29! Kada je pri rezultatu 30:30 na 40 sekundi do kraja Vojvodina imala posljednji napad vidjeli smo pravu dramu.

Nije uspijevala bekovska linija Vojvodine da dođe do izražaja u posljednjem napadu, pokušavao je Stefan Dodić da razigra nekog od saigrača, ali niko nije bio otvoren, a onda je odgovornost preuzeo Milan Jovanović. Vošin bombarder je uputio snažan udarac ka golu rivala, a iako je golman Tersariol odbranio udarac, on je bio dovoljno jak da donese pobjedu Vojvodini!

Otišla je lopta na stranu, a na krilu je sjajni Egipćanin Ahmed Hešam Sesa uspio da dođe do lopte. Nije bilo suđeno da on bude heroj, uskočio je unutra ali je grubo fauliran i sudija je svirao isključenje i sedam metara. Ostale su dvije sekunde do kraja, a Milan Jovanović je sačekao da prođu pa je šutirao i donio dva boda Vojvodini. Pogledajte cijelu ovu situaciju:

Problem Vojvodini pravi to što se u tom posljednjem napadu Sesa povrijedio! Na lijevom krilu sada ostaje Bojan Rađenović koji je sigurno zdrav, a vidjećemo već protiv Jugovića da li je Egipćanin koji igra u sjajnoj formi povrijeđen ozbiljnije ili je spreman i za revanš na sjeveru Španije.

