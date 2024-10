Petar Đorđić, osvajač Lige Evrope iz 2022. godine i najbolji strijelac tog takmičenja u sezoni sada je novi rukometaš Partizana.

Izvor: RK Partizan/Maja Nastić

Odjeknula je bomba u srpskom rukometu, Petar Đorđić je prešao iz Vojvodine u Partizan! Tako je iskusni lijevi bek pošao stopama oca, Zorana Paše Đorđića koji je sjajnim partijama 1993. godine na golu crno-bijelih donio Partizanu prvu titulu prvaka Jugoslavije. Tada trogodišnji Petar je zajedno sa ocem držao taj trofej, a sada je 30 godina kasnije stigao među crno-bijele.

On se po završetku Evropskog prvenstva 2024. vratio u Srbiju i pojačao je Vojvodinu sa kojom je osvojio titulu i superkup, a sada je nakon meča sa Kilom u Ligi Evrope napustio redove crveno-bijelih i stigao u Humsku. Imaće pravo nastupa već u revanšu EHF kupa protiv Beršema iz Luksemburga, ali za sada djeluje izvjesnije da će debitovati na meču sa Dubočicom 30. oktobra na "Banjici".

"Drago mi je što sam postao igrač Partizana, kluba koji raste i ima visoke ambicije. Pored tog profesionalnog aspekta, postoje i emocije koje pratim iz porodice. Kroz maglu pamtim tatino osvajanje titule 1993. godine, bio sam jako mali, ali mi je pričao da sam u to vrijeme bio maskota tima. Kao sportista težim ka najvišim ciljevima i nadam se da ću biti dobro pojačanje. Biću jedan od najstarijih u ekipi, tako da tek sad shvatam kako vrijeme brzo prolazi", rekao je Đorđić na predstavljanju.

Vidi opis Najbolji strijelac Lige Evrope potpisao za Partizan! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Što se tiče transfera on je zapravo u redove crno-bijelih stigao kao slobodan igrač. Vidjeli smo da je u posljednje vrijeme sve manje igrao, a očigledno da su mu ambicije bile drugačije i riješio je da se rastane sa timom iz Novog Sada. Partizan je to objeručke prihvatio, iskoristio i doveo vjerovatno najveće pojačanje kluba u prethodnih nekoliko godina.

"Stvarno je neočekivano sve ovo što se izdešavalo. Došao sam u Vojvodinu poslije Evropskog prvenstva sa reprezentacijom i bio vrlo motivisan. Bilježili smo dobre rezultate, osvojili titulu, ove sezone igrali dobro u Ligi Evrope, ali neke stvari nisu bile onakve kakve sam ih zamišljao. Ne bih javno pričao o tome, ovako je najbolje, da i Vojvodina i ja idemo svojim putem. Ponuda iz Partizana je došla tek nakon što je moj rastanak sa Vojvodinom bio ozvaničen i to mi je jako bitno da naglasim. I klubu i bivšim saigračima želim sve najbolje, osim protiv nas. Rivalstvo između Partizana i Vojvodine je jako dobro za naš sport. Ne pamtim kada smo imali dva tako kvalitetna tima i to je veliki plus za rukomet i navijače. Nadam se da će oba kluba nastaviti da rastu, a reprezentacija zajedno sa njima", nastavio je on.

Vidi opis Najbolji strijelac Lige Evrope potpisao za Partizan! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ipak nije sve bilo tako dobro u posljednjih nekoliko dana. Kada je sa Vojvodinom riješio da se rastane razmišljao je čak i da završi karijeru, ali sada je potpisao ugovor sa crno-bijelima i biće dio tima do 2026. godine. Makar je dotle potpisan ugovor, vidjećemo koliko sada već 34-godišnji Đorđić planira da igra.

"Razmišljao sam čak i da završim karijeru. Porodica mi je na prvom mjestu i želim da mi djeca odrastaju ovdje, da ne mijenjaju školu. Imao sam druge ponude, ali se onda otvorila prilika da zaigram za Partizan. Imao sam odličan razgovor sa ljudima iz kluba, potom i sa trenerom Đorđem Ćirkovićem i bilo mi je važno da čujem njegovo mišljenje. Ako te trener hoće i pozitivan je prema tvom dolasku, onda vrijedi nešto graditi. Smatram da još uvijek mogu mnogo da doprinesem i pokažem na terenu i nadam se da ćemo kao tim ispuniti sve što se od nas očekuje", završio je Đorđić.

(MONDO)

BONUS VIDEO: