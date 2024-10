"Tačno je, mi ne možemo da budemo prijatelji": Đoković surovo iskren o odnosu sa Nadalom

Novak Đoković uvijek je potpuno otvoren kada ga pitaju o Rafi Nadalu. Bio je to i ovog puta.

Novak Đoković učestvovao je u Rijadu u egzibicionom turniru na kojem je ispratio Rafaela Nadala u penziju. Iako je Srbin pobijedio Španca u njihovom posljednjem međusobnom meču, ta činjenica zaista je pala u drugi plan pred onom važnijom, da je "Bik sa Majorke" u tom meču posljednji put nastupio na turniru u singlu.

Poželio je Novak Špancu da ostane u tenisu, zamolio ga da razmisli o tome šta će raditi u budućnosti, apelujući da to ostane u vezi sa sportom koji je proslavio, ali je i dalje neizvjesno kakva će biti Rafina odluka. Uz to, Novak je u svom, džentlmenskom stilu rekao Špancu da če konačno biti u situaciji da sjednu na plažu i da na miru popiju piće. Poslije višedecenijskog rivalstva, tokom kojeg nije bilo objektivno moguće da budu bliski, više nema prepreka tome da povjere jedan drugom svoje tajne.

To sve do danas nije bilo moguće, jer su još od 2005. godine izgradili najveće rivalstvo u istoriji tenisa, odigrali više od 60 međusobnih mečeva i zajedno osvojili 46 grend slem trofeja. U tom periodu, nije bilo ni realno da budu bliski, o čemu je Đoković otvoreno pričao u jednom intervjuu za "Marku".

"Tačno je da ne možemo da budemo prijatelji, jer sa prijateljima govoriš o svemu, o dobrom, o lošem, otkrivaš mu svoje tajne... Sa svojim rivalima mislim da ne možeš da se osjećaš komforno dok to radiš. U posljednjih 15 godina češće sam viđao Nadala i Federera nego svoje roditelje. To znači da su bili veoma važan dio mog života i moje karijere. Imam nevjerovatno poštovanje za njih i za rivalstvo koje je trajalo tako dugo. Bilo je to veoma dugačko putovanje na kojem smo bili zajedno i kada okačimo rekete, gledaćemo ka tome na opušteniji način", dodao je Novak.

Pitali su ga Španci tada i veoma interesantno pitanje, koje nije očekivao.

"Novače, da vam neko priđe i kaže da ćete izjednačiti ili prestići Nadalov rekord na Rolan Garosu ako budete igrali do svoje 50, da li biste pristali?"

"Ne znam. Siguran sam da mojoj supruzi to ne bi bilo previše zabavno. Veoma sam zadovoljan svime što sam postigao. Ne moram da gledam ka Rafinom rekordu u Parizu. Imam mnogo rekorda na koje sam ponosan i koji su dio moje priče. Da se sad povučem, bio bih srećan i ponosan na to šta sam uradi."

Ono što je jedino sigurno u ovom trenutku je to da će Rafael nadal za mjesec dana učestvovati na Dejvis kupu u Španiji, što će biti njegov posljednji turnir u karijeri. Sa druge strane, Novak Đoković po svemu sudeći neće igrati naredne nedjelje u Parizu, gdje je aktuelni šampion, a postoje i nagovještaji da je već završio sezonu i da do Australijan opena 2025. neće nastupati ni na jednom turniru.

Možda baš u tom periodu Novak i Rafa i popiju to zajedničko piće i evociraju uspomene na svoje rivalstvo.