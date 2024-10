Hrvatski teniser napao sudiju, vikao da će ga prijaviti za namještanje! (Video)

Borna Gojo je pobjesnio na arbitra meča na čelendžeru u Sijuks Folsu.

Hrvatski teniser Borna Gojo pobjesnio je na meču u Americi! On je igrao polufinale čelendžera u Sijuks Folsu, a sastao se sa Markom Lajalom iz Estonije. Tokom cijelog meča bio je bijesan na arbitra zbog odluka, a na kraju nije mogao više da izdrži. Prišao je sudiji, zatim je počeo da viče na njega.

"Prijaviću te za namještanje", vikao je Gojo arbitru, a na tome se nije završilo jer je i bacio lopticu ka rivalu. Zbog toga je dobio upozorenje zbog ponašanja, a sve se desilo u ključnom gemu drugog seta. Ipak na kraju ni nervoza nije uspjela da ga omete i Gojo je pobijedio 7:6, 6:4.

Sada se on u finalu sastaje sa domaćim teniserom Koltonom Smitom i nada se da bi pobjedom mogao da napreduje i da se vrati bliže vrhu svetskog tenisa. On je nekada bio i 72. na ATP listi, a sada je tek 557. i ima tek 64 boda na ATP listi. Ako uspije da pobijedi doći će do 95 bodova i ući će među 450 tenisera na ATP listi. Pogledajte njegov izliv bijesa:

