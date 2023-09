Hrvat izašao na teren protiv Novaka, pa ostao u čudu: To mi je oduvijek bio san!

Borna Gojo je svjestan da nije imao prevelike šanse protiv Novaka Đokovića.

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena pošto je u toku noći bez većih problema pobijedio hrvatskog predstavnika Bornu Goja (6:2, 7:5, 6:4). Utisak je da je Splićanin, koji je kroz kvalifikacije došao do osmine finala, pomalo bio i impresioniran što prvi put igra protiv najboljeg svih vremena, ali i čitavim ambijentom na stadionu "Artur Eš", možda čak i najspektakularnijim u tenisu. To je otvoreno priznao i poslije meča...