Bio u svađi sa norveškim savezom, povukao se na godinu dana - pa osvojio bodove za Brazil!

Zanimljiva priča Lukasa Bratena.

Izvor: Sergio Bisi/IPA Sport / ipa-agen / PA Images / Profimedia

Počela je sezona alpskog skijanja, a u Zeldenu smo gledali veleslalom na kome je prvu pobjedu ostvario Aleksander Stin Olsen, drugi je bio Henrik Kristoferson, treći Ati Li Mekgrat, ali iako su tri Norvežanina bila na prva tri mjesta četvrti je bio glavna tema. Lukas Braten, 24-godišnji osvajač prvog mjesta u generalnom plasmanu u slalomu vratio se na stazu poslije godinu dana pauze.

Braten je poslije najbolje sezone u karijeri odjednom odlučio da se povuče, prošle godine nije nastupao na Svjetskom kupu, a iako je isticao da mu skijanje više nije zabavno zapravo je bio u svađi sa norveškim savezom oko novca i sponzorstava. Sada je poslije godinu dana pauze bio 19. posle prve vožnje, ali je onda sjajan bio u drugom dijelu i stigao je do četvrtog mjesta. A onda je u cilju zaplesao sambu jer sada nastupa za Brazil!

"Povlačim se, to sam rekao svima u timu juče. Ja sam osoba koja je uvijek pratila svoje snove, to me čini srećnim. Nikada neću da prestanem to da radim i ponosan sam na sebe. Prvi put u posljednjih godinu i po srećan sam zbog odluke koju donosim. Prvi put poslije mnogo godina osjećam se slobodno. Svi koji me znaju znaju da ako me nešto čini srećnim to je moja sloboda. Osjećam se zahvalno jer sam uspio da proživim svoj san. Imao sam sreće, sve to je neprocenjivo. Sada ću da nađem novi put i jako sam uzbuđen", rekao je dan pred početak prošle sezone Lukas Braten. A sada je, pod zastavom Brazila uzeo prve bodove za tu državu u Svjetskom kupu!

A razlog što je baš za Brazil zaplesao ovu sambu Lukas Braten je što je njegova majka Brazilka. Njegovi roditelji su se brzo razveli, on je prvo živei u Brazilu, zatim u Norveškoj, ali je stalno išao kod majke u Južnu Ameriku.

