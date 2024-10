Leotar ponovio prošlosezonski uspjeh: Trebinjci preko Letonaca do trećeg kola Evropskog kupa!

Trebinjci su izborili nastup u šesnaestini finala.

Rukometaši Leotara ponovili su prošlosezonski uspjeh, plasiravši se u treće kolo Evropskog kupa!

Tim Dragiše Koraćevića je i u drugom trebinjskom duelu trijumfovao nad letonskom ekipom TENAKS Dobele, protiv koje su igrali i prošle sezone, takođe u drugom kolu.

Ovog puta su prvo u premijernoj rundi iz daljeg takmičenja izbacili turski Kejčegiz, a onda u drugoj fazi "uzeli mjeru" i Letoncima, pa će se utorak (29. oktobar), zajedno sa još 31 timom, naći u žrijebu šesnaestine finala.

Među tim ekipama biće još jedan predstavnik BiH. Riječ je o Izviđaču, koji je u dvomeču uspio da eliminiše italijanski Rajmond Sasari. Sa druge strane, svoje evropske nastupe završili su Borac m:tel, Gračanica i Sloboda porazima od Jeruzalema, Celja i Vintertura.

Dogovorom dva kluba, oba meča između Leotara i TENAKS-a odigrala su se u dvorani "Miloš Mrdić". Trebinjci su trijumfovali razlikom od dva gola u prvom duelu u kojem su imali ulogu formalnog gosta (24:26), dok je večerašnji meč završen remijem (25:25), iako je Leotar na minut i 15 sekundi do kraja bio u prednosti od tri gola (25:22).

Samo je jednom letonski tim bio u prednosti, i to na startu, kada je Krajcbergs pogodio za 0:1. Leotar je potom za osam minuta došao do 4:1, a golgeterski post Letonaca prekinuo je Karlis Krumins.

Vezanim golovima Parežanina Leotar je u 11. minutu došao do plus četiri (6:2), ali je TENAKS to uspio da anulira golovima Ričardska Juzupsa i u 16. minutu izjednači na 6:6.

Poslije igre u egalu u narednim minutima, Trebinjci su krajem poluvremena ponovo uspostavili kontrolu i opet stigli do plus četiri (15:11), a onda u 37. minutu i do prednosti od pet golova (18:13).

Držao je domaći tim kontrolu meča sve do same završnice, "povukavši ručnu" kada je već bilo jasno da će se naći u šesnaestini finala.

Aleksandar Milojević i Željko Šukić su sa po šest golova predvodili trebinjski itm, dok je na drugoj strani isto toliko postigao Ričards Juzups.

Mečevi trećeg kola igraju se 23. i 24. novembra, odnosno 30. novembra i 1. decembra.

UČESNICI ŠESNAESTINE FINALA EVROPSKOG KUPA

Briksen (Italija), Vestvin (Austrija), Diomidis Argus (Grčka), Polva Serviti (Estonija), Izviđač (BiH), Vintertur (Švajcarska), Poreč (Hrvatska), Jeruzalem Ormož (Slovenija), Runar Sandefjord (Norveška), Leotar (BiH), Olimpijakos (Grčka), Bjanko Monte Drama 1986 (Grčka), Dramen (Norveška), Mistra (Estonija), Bešiktaš (Turska), Mesto Lovošice (Češka), Partizan (Srbija), Povaška Bistrica (Slovačka), Krka (Slovenija), Celje Pivovarna Laško (Slovenija), Potaisa Turda (Rumunija), Alkaloid (Sjeverna Makedonija), Ferthof (Austrija), Motor (Ukrajina), Rahoveči (tzv. Kosovo), BK-46 (Finska), Haukar (Island), Minaur Baia Mare (Rumunija), AEK (Grčka), Anortozis Famagusta (Kipar), Kur (Azerbejdžan) i Lovćen (Crna Gora).

