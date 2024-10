Dvorana u Banjaluci u novom ruhu: Nakon pola vijeka "Borik" dobija savremeni parket (FOTO/VIDEO)

Banjalučki "Borik", kao poklon za 50. rođendan, dobija najsavremeniji parket identičan onom koji je korišten za rukometne i košarkaške utakmice na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu.

Veliki infrastrukturni projekat, ne samo za SC Borik, nego i za kompletnu sportsku zajednicu Banjaluke, i to u okviru proslave 50 godina najveće banjalučke dvorane, započet je 21. oktobra, a nakon nekoliko radnih dana, u najvećoj banjalučkoj dvorani organizovana je konferencija za medije, kako bi se javnosti, ali i sami sportisti, upoznali sa dosadašnjim tokom radova.

Direktor SC "Borik" Nenad Talić ističe da dvorana "Borik" nije mogla da dobije bolji poklon za pola vijeka postojanja.

"Proteklih godina imali smo brojne konferencije za medije u ovoj sali, ali slobodno mogu reći da je ova istorijska. Za nas, u Sportskom centru 'Borik', je nešto posebno i željeli smo da informišemo javnost i korisnike dvorane. Kako dvorana 'Borik' proslavlja 50. rođendan, mislim da poklon nije mogao biti bolji", naglasio je Talić.

Kako ističe, u razgovoru sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i njegovim savjetnikom za sport Mladenom Bojinovićem, odlučeno je da se krene u projekat zamjene parketa.

"Razgovarali smo sa predsjednikom Republike Srpske i njegovim savjetnikom Bojinovićem o samom parketu i dvorani i uslovima i za njih je bila začuđujuća informacija da je parket star 50 godina, koliko i sama dvorana. Sam parket imao je nekoliko djelimičnih rekonstrukcija u proteklim godinama, a javnost koja ga nije koristila nije mogla da zna da je on u veoma lošem stanju. Ja bih se zahvalio radnicima SC 'Borik' na naporima koje su ulagali kako bi taj parket mogao da izdrži sve napore u proteklim godinama i da bude u optimalnom stanju da može da posluži sportistima. Ali mi znamo u kako lošem stanju je bio na mnogim mjestima, ali smo svojim radom uspijevali da to kontrolišemo kako bi se mogle igrati utakmice. Sada je došao taj istorijski dan, da upoznamo javnost kako teku radovi. Pomažući mnogim sportistima, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i njegov kabinet pokazali su da imaju empatiju prema sportu. Svakako da se radujemo kada pomognu bilo kom klubu u Banjaluci i Republici Srpskoj, ali pomažući jednoj ovakvoj instituciji i javnoj ustanovi, istovremeno se pomaže više od 40 klubova koji koriste ovu dvoranu", rekao je Talić.

Nakon višemjesečnih analiza i poslova oko izbora izvođača i nabavke opreme, radovi su konačno počeli.

"Prije nekoliko mjeseci otpočeo je ovaj proces. Od momenta kada je predsjednik odobrio donaciju za izmjenu parketa i podkonstrukcije, ušli smo u proces nabavke parketa i istraživanja tržišta, objavljivanja javnog poziva i tendera. To je trajalo nekoliko mjeseci i sada smo došli do toga da radovi uveliko traju", rekao je Talić, naglasivši da je firma "Trisar-Inn" iz Sarajeva izvođač radova, a ukupna vrijednost ugovora, što je kompletna donacija predsjednika Republike Srpske, je nešto manje od 400.000 KM uključujući PDV. Radovi su, kako je MONDO i najavio, počeli 21. oktobra, a rok za njihov završetak je 30 dana.

"Ono što je bitno za sportiste, ali i za javnost, je da je proizvođač Junkers (Junckers), a model parketa Unobat 62+. Šta to znači? To je drveni bukov masiv, klase premijum, isti onaj parket na kojem su igrali rukometaši i košarkaši tokom ovogodišnjih Olimpijskih igara. Parket je sa dvostrukim završnim slojem, sa svim mogućim sertifikatima", pojasnio je direktor SC "Borik", te dodao:

"Očekujemo i nadamo se da će ovaj parket poslužiti bar ovoliko godina koliko i prethodni. Mogućnost brušenja i njegove obrade je osam do deset puta. Radi se o površini od 1.300 kvadratnih metara i radi se po modernijim i drugačijim standardima. Na betonsku podlogu stavlja se određena folija kao parna brana, što ranije nije bio slučaj. A tu su i neki drugi sistemi. Bitno je naglasiti da se mijenja i cijela podkonstrukcija. Kada se završi postavljanje cijelog parketa, ide njegovo bojenje i obilježavanje terena za sve sportove. Onda ćemo izabrati boju koja će biti dominantna u samoj dvorani. Naša želja je da na centru bude grb Republike Srpske, kao zahvalnost kabinetu predsjednika, ali i obilježje ovog velikog projekta", istakao je Talić.

Mladen Bojinović, savjetnik predsjednika Republike Srpske za sport i omladinu, poručio je da je zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom odlučeno da promjena parketa u "Boriku" mora da bude prioritet.

"Ovo je veliki plus za Banjaluku i 'Hram sporta'. Ja kada sam postao savjetnik predsjednika, to je bila jedna od prvih tema naših razgovora. Lično sam bio šokiran i nisam mogao da vjerujem da parket nije promijenjen otkako je dvorana 'Borik' sagrađena 1974. godine. U praksi se parket mijenja na šest-sedam do maksimalnog deset godina. Ponosan sam što sam dio ove operacije, koja će mnogo značiti za 200-300 korisnika. Ova dvorana svih ovih godina iznijela je mnogo šampiona i ona to zaslužuje. Bez obzira na njenu starost i što neki kažu da nije moderna, ona ima nešto nama sportistima ulijeva volju i snagu za pobjedom", poručio je Bojinović.

Dakle, radovi u "Boriku" trebalo bi da budu završeni najkasnije do 19. novembra, nakon čega se očekuje da prvi sportisti istrče na novi parket.

