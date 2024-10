Drama zbog Bogdana, opalio rivala po licu i dobio direktan crveni!

Bogdan Radivojević je zamalo koštao svoj Pelister prve pobjede u Ligi šampiona!

Kakvu je dramu režirao Bogdan Radivojević u Ligi šampiona! Njegov Eurofarm Pelister je išao ka pobjedi na gostovanju Fredericiji u Danskoj, a onda je on neopreznim startom 15 minuta prije kraja meča zaradio direktan crveni karton! Lupio je Kubanca Renijea Taboadu po licu, on je završio na podu i odmah je morao Bogdan napolje. Dodatni problem je bio za njegov tim i to što nije bilo drugog desnog krila u sastavu.