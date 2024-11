Šta razlikuje Novaka, Rafu i Rodžera od nove generacije? Hrvat progovorio: Alkaraz i Siner to nemaju!

Marin Čilić pričao je o razlici između Novaka, Rodžera, Rafe i nove generacije sa Sinerom i Alkarazom.

Marin Čilić (36) došao je u Srbiju i igra na Belgrade openu. Preskočio je prvu prepreku na turniru u srpskoj prestonici pošto je pobijedio francuskog igrača Aleksandera Milera (7:6, 6:2). Naredni rival biće mu Jiri Lehečka.

Prije tog okršaja iskusni hrvatski teniser došao je na konferenciju za medije gdje je odgovarao na pitanja srpskih novinara. Krenuo je od samog meča. "Mislim da je najteži taj dio kad malo nisi u tempu, kad si zarđao, da pronađeš pravi balans brzine igre i tempa. U Parizu sam bio previše agresivan, pa sam izgubio. Ovdje su spori uslovi, manje skače lopta. Odigrao sam fantastično od kraja prvog seta do kraja, odlični servisi, on je držao dobar nivo, ali na kraju sam pobijedio", počeo je Čilić.

Vjeruje da će publika u Beogradu moći da uživa u sjajnom tenisu tokom cijele nedjelje. "Obožavamo mi sport, takmičenja, pratimo tenis, fudbal i košarku. Ljudi vole vrhunski sport, Novak je napravio neverovatno koraka u poslednjih 20 godina, uz nas koji smo držali taj nivo. Tek kad ljudi vide uživo vide koliko je to drugačije na televiziji, svi su iznenađeni i pozitivni. Svi turniri su dobro organizovani i ovde i u Zagrebu i Umagu, fantastična arena i veliki broj mjesta, biće to sjajna nedelja."

Šta razlikuje "veliku trojku" od nove generacije?

Kao neko ko je imao priliku da u karijeri igra i protiv Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafe Nadala, ali i nove generacije koju predvode Karlos Alkaraz i Janik Siner jedno od pitanje bilo je da ih uporedi. "Sa Sinerom nisam igrao u zadnje vrijeme, od 'velike trojke'... Novak i Rafa su mentalno, što se tiče pripreme i tokom igre, bili su mi jako slični. Ako nisi tu od prvog momenta meča možeš da uzmeš stvari i izađeš sa terena, da se spakuješ i pozdraviš sa svima. Kad oni udu u ritam nema nazad. Federer je atletski, fantastično servira, mijenja ritam, sa njim ne smiješ da posustaneš", počeo je Čilić.

Nastavio je sa poređenjem. "Kada uporedim njih sa mladom generacijom, Alkaraz i Siner imaju fantastičan nivo, ali nisu na nivou mentalne spreme. Oni su od prve do zadnje sekunde bili na nivou na velikim turnirima, zato su i toliko dugo dominirali."

Nezaobilazno pitanje bilo je ko je najveći ikada (GOAT). "Novak je sve nadmašio, Novak je neprikosnoven, to je gotovo nemoguće. Da li će to ikada iko nadmašiti - ne znam. Kao njihov rival i poznanik, to su legende sporta, podigli su sport do astronomskih nivoa. Žalićemo što neće biti rivalstva, cijelu generaciju su podigli na novi nivo. Ne možeš da osvojiš turnir ako ne pobijediš jednog ili dvojicu, ono što su uradili je genijalno", rekao je Čilić.

"Hoću da igram još, kao Novak"

Pogledajte 02:21 Marin Čilić konferencija Belgrade open Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Imao je Čilić dosta problema sa povredom koljena, ali nije htio da ode u penziju. Borio se, radio na sebi i vratio se. Motivisan je da nastavi. "Motivacije ima, u 2022. godini sam imao dosta dobru godinu, imao sam peh, bio sam blizu da uđem u finale Rolan Garosa, onda pet setova sa Alkarazom... Onda povreda, bio mi je zao što sam se povrijedio, osjećaj da mogu da uradim još me gurao dalje. Imam dobar osjećaj, motivisan sam na treninzima, drago mi je da igram, nadam se da će tijelo izdržati još par sezona. Porodica mi je velika podršku, dva sina nisu krenula u školu i vole da putuju. Hoću da kao i Novak pravim fantastične uspjehe."

Volio bi da osvoji grend slem trofej. "Cilj da napadnem grend slem postoji, imam osjećaj da mogu da igram na takvom nivou. U 2022. sam imao u šest mjeseci osjećaj da sam dobar, osjećao sam se fantastično. Sve se otvorilo tada na Rolan Garosu. Da li ću osvojiti ne znam, ali idem dan po dan, zavisi od zdravlja. To mi je motiv da se guram naprijed, ne želim da stavim sebi granice, htio bih da postoji niz - korak po korak. Osvojio sam turnir u Kini sa niže pozicije, zašto da ne osvojim i grend slem sa 200. mjesta?

Ispričao je i šta ga je guralo da nastavi da se bori, trenira i da ne "okači reket o klin". "Osnovna stvar je sto nisam izgubio strast za sportom i treningom, tenis je prekrasan sport, vidiš napredak svaki dan. Kao sada što sam osvojio taj turnir poslije pauze, ne samo za mene nego i za čitavu ekipu. Kada gledamo kroz sport, tu su uvijek velike titule u razmišljanju da ti daju vjetar u leđa. To je satisfakcija, to može biti dugoročni motiv, ta zelja. Ljubav prema sportu i onome što želiš da postigneš", zaključio je Čilić.