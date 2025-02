Borac poražen na Banjici - u subotu protiv Palilule direktni obračun za drugo mjesto!

Crveno-plavi u subotu (8. februar) igraju veoma važan meč.

Vaterpolisti Borca poraženi su od Košutnjaka, lidera Prve B lige Srbije, rezultatom 15:12 u derbiju devetog kola.

Na bazenu na Banjici, Borčevi igrači su u duelu sa ekipom koju čine mladi vaterpolisti Partizana bili u egalu do druge polovine treće četvrtine. Košutnjak je nakon 7:7 u narednim minutima došao do 10:7, da bi početkom posljednjeg kvartala domaći odmakli na plus pet (14:9), poslije čega je Borac uspio samo da ublaži poraz.

Bio je to drugi neuspjeh Banjalučana u drugom dijelu sezone, nakon što su u prvom upisali šest pobjeda i samo jedan poraz. I pored dva vezana poraza, izabranici Stevana Nonkovića su zadržali drugo mjesto na tabeli sa 18 bodova, koliko imaju i trećeplasirana Palilula i četvrtoplasirana Rasina, uz lošiju gol-razliku.

Upravo će protiv Palilule, 8. februara na Gradskom olimpijskom bazenu, Borac sa početkom u 18.30 časova igrati za očuvanje druge pozicije, koja donosi nastup u plej-autu za popunu Prve A lige.

