POLUVRIJEME: Sjajna partija Borca m:tel u Vogošći! Vladan Đurđević brojao do osam!

Poslije prvih 30 minuta zaostale utakmice petog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Borac ima sigurno vođstvo u Vogošći (14:20).

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Rukometaši Borca m:tel su u subotu u Vogošću došli da odigraju zaostali meč petog kola šampionata BiH, koji je bio odgođen zbog bolesti igrača crveno-plavih.

VOGOŠĆA - BORAC 14:20

Izabranici trenerskog dvojca Danijela Božića i Gorana Trkulje odlično su startovali u današnjem meču i već poslije 10 minuta igre u dvorani "Amel Bečković" stekli tri gola prednosti (4:7).

Međutim, tim iz sarajevskog predgrađa je brzo uspio da se vrati i u 14. minutu rezultat je bio izjednačen - 8:8.

Samo minut i po kasnije, Banjalučani su ponovo otišli na "plus tri" (8:11), a pogotkom Jovana Todorovića u 17. minutu prednost je prvi put porasla na četiri pogotka (9:13).

"Plus četiri" održavao je Borac zahvaljujući i odličnim odbranama Nebojše Grahovca, kojeg je mladi Lazar Bera odmjenio i odbranio sedmerac u 21. minutu, a potom je Filip Krivokapić odveo goste do pet razlike (10:15), koje su gosti održavali bez većih problema do 27. minuta.

Tada je propuštena šansa za odlazak na šest razlike, kao i narednom napadu kada je Vladan Đurđević upisao prvi promašaj na utakmici. Ipak poslije novih odbrana golmana crveno-plavih Nebojša Grahovca, uslijedila su dva nova pogotka Đurđevića za solidnih šest razlike na poluvremenu - 14:20.

Najbolju partiju kod Banjalučana pružili su pomenuti Đurđević sa osam postignutih golova, po tri pogotka dali su Nikša Petrović, Jovan Todorović i Stanko Stanković, novopridošli povratnik u banjalučki klub. Kod domaćina, prva imena dosadašnjeg dijela meča bili su Fahrudin Melić sa pet i Ajdin Smailbegović sa golom manje.

