Kad je Hrvat autsajder, to znači samo jedno! Trojica su izvela nemoguće, za istoriju

Marin Čilić, Goran Ivanišević i Borna Ćorić uspjeli su da osvoje titule kao potpuni autsajderi.

Izvor: Dubreuil Corinne / Abaca Press / Profimedia

Marin Čilić uradio je nešto što nikome nije pošlo za rukom. Kao najlošije rangirani teniser je osvojio ATP titulu. Uradio je to na turniru u Hangžuu gdje je u finalu pobijedio Žižen Žanga sa 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Bila mu je to prva titula poslije tri godine.

Hrvatski teniser mučio se sa povredama, nije želio da odustaje i da ode u penziju, nastavio je da se bori, postepeno se vraćao. Korak po korak i za to je nagrađen. Uzeo je pehar u Kini i to tako što je turnir počeo kao 777. igrač planete. U meču za titulu savladao je 41. igrača svijeta. Bila mu je to 22. titula u karijeri po čemu je recimo prestigao Danila Medvedeva koji ima 21 trofej, jedan više ima Aleksander Zverev. Marinov najveći uspjeh svakako je titula na US openu 2014. godine kada je pobijedio Keija Nišikorija.

Quatre joueurs en activité ont remporté plus de 20 titres sur le circuit ATP.



Novak Djokovic - 99

Rafael Nadal - 92

Alexander Zverev - 22

MARIN CILIC - 21



pic.twitter.com/z5sQrm1v5D — Avantage Tennis (@AvantageTennis_)September 24, 2024

Inače, interesantno je da je to treći hrvatski teniser koji je kao autsajder došao do velike titule. Ko je prvi? To svi znaju sigurno. Goran Ivanišević je kao 125. igrač planete podigao pehar na Vimbldonu i tako ušao u istoriju. Između Marina i Gorana nalazi se još jedan igrač.

Radi se o Borni Ćoriću koji je osvojio titulu u Sinsinatiju 2022. godine. U finalu je pobijedio Stefanosa Cicipasa, a u drugoj rundi je izbacio Rafu Nadala.