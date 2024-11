Luka Perić za MONDO: "Zmajevi" su pokazali da su na dobrom putu! Grčka? Biće teže nego na Islandu

Desno krilo Bosne i Hercegovine Luka Perić prenio je za naš portal utiske sa utakmice protiv Islanda u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026. godine u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Mladi rukometaš Celja Pivovarne Laško bio je najbolji pojedinac u "zmajevima", koji su pružili žestok otpor favorizovanom Islandu, ali su posustali u finišu i doživjeli poraz - 32:26 (12:12).

Nekadašnji igrač banjalučkog Borca m:tel postigao je sedam golova iz osam šuteva, ali je apostrofirao selektora Damira Doborca kao motor budućeg tima BiH.

"Ispred nas je proces, selektor (Damir Doborac, prim.aut) je sinoć imao zvanično treću utakmicu sa ovom ekipom, meni je bio prvi meč i mogu da kažem da je unesena nova energija s novim selektorom, koji forsira moderniju igru rukometa a koja se danas traži. Iza nas je kratak period priprema i nezahvalna situacija, imali smo tri-četiri treninga pred sinoćnju utakmicu i za još bolje partije treba još vremena da provedemo zajedno, da 'osjetimo' tim", rekao je Perić na početku razgovora.

Prema njegovim riječima, duel na Islandu je bio izuzetno fizički zahtjevan.

"Islanđani su napadali 60 minuta 'jedan na jedan' , a to je taj moderan rukomet koji se trudimo da igramo. To je zahtjevno kako za odbranu tako i za koncentraciju da izdržite da vas neko napadne tri-četiri puta u jednom napadu. Ali, na dobrom smo putu, želimo da uhvatimo kontinuitet dobrih partija. Sinoć smo igrali odgovorno i zrelo 50-ak minuta. Imali smo egal protiv takve ekipe kakva je selekcija Islanda, čak smo u par navrata vodili. Oni imaju sve igrače u top klubovima, a mi nekoliko. Mislim na starije koji su pokazali da su tu s razlogom i da su nama mladima uzori i velika podrška. Kad vidite da Marka Panića, braću Burić i druge kako se bacaju na svaku loptu, šta mi mlađi onda da radimo nego da idemo njihovim stopama. Selektor je to dobro ukombinovao, ali ne trebamo biti zadovoljni (prvenstveno zbog poraza, prim.aut) iako nije realan rezultat. Pali smo fizički i koncentacijom u posljednjim minutama i primili smo lagane golove", dodao je reprezentativac BiH.

Složio se da je crveni karton Senjamina Burića presjekao "zmajeve" i od tada je krenulo nizbrdo.

"Sudije su rekle da je rukom udario srednjeg beka Islanda, iako se on zabio u njegovo rame. Mislim da je išao sa namjerom da dobije isključenje na dva minuta ili crveni karton. Po mom mišljenju, možda se mogao pogledati VAR, ali tako je, kako je. Nekad se to vrati".

Zbog svega viđenog u Rejkjaviku optimističan je kad je u pitanju plasman na Evropsko prvenstvo iako smatra da je još prerano o tome govoriti.

"Optimista sam kad pogledam kako smo bez respekta igrali protiv Islanda, bili požrtvovani i imali volju da pobijedimo, što smo konstatovali u poluvremenu. Takav mentalitet ova reprezentacija treba a sve počinje od selektora, pa preko pomoćnih trenera i najstarijih igrača, pa do nas mlađih. Svi smo razmišljali u istom pravcu, ali daleko je plasman na Evropsko prvenstvo. Prerano je razmišljati o tome".

"Zmajevima" već u nedjelju (19.00) slijedi meč sa Grčkom u Cazinu.

"Mislim da će biti dosta teža utakmica za nas jer igramo kod kuće, a i javnost sigurno ima veća očekivanja. Mi smo već počeli pripreme za taj meč, svjesni smo da moramo biti bolji od utakmice na Islandu kako bismo stigli do pobjede", zaključio je Perić.

