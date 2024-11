Hamad izgubio, pa dobio zagrljaj od Novaka: Otkrio šta mu je Nole rekao

Hamad Međedović nije uspio da opravda prednost domaćeg terena, izgubio je u finalu Beograd opena.

Hamad Međedović stao je na korak do titule. U finalu Belgrade opena izgubio je od Denisa Šapovalova (6:4, 6:4). Imao je srpski igrač šanse, posebno u prvom setu, ali je na kraju morao da čestita protivniku u punoj Areni.

Po završetku meča došao je na konferenciju za medije i prvo je analizirao cijeli turnir.

“Pa, generalno super nedjelja za mene. Nisam ušao sa puno očekivanja. Par mjeseci nije išlo kako sam očekivao. Osjećao sam se sve bolje iz meča u meč. Što se finala tiče on je igrao odlično, sjajno servirao, nisam mogao da se snađem i to je to. Preovladava dobro, pozitivna je nedjelja. Ušao sam bez očekivanja. Vjerovao sam u sebe, moglo je bolje u finalu. Šta je tu je”, počeo je Hamad.

Imao je srdačan zagrljaj sa Novakom Đokovićem poslije poraza. “Nole mi je rekao ‘nema veze brate, glavu gore’. Čuli smo se prije meča, često se čujemo, zahvalan sam mu na svemu, više puta sam to rekao.”

Meč je kasnio skoro sat vremena zbog tehničkih problema. “Nije puno uticalo to na mene, nije uobičajeno, ali nije ni najgore što može da se desi. Nije imalo uticaj ni na mene ni na njega.”

Pogledajte 06:07 Hamad izgubio, pa dobio zagrljaj od Novaka: Odmah šta mu je Nole rekao Izvor: Mondo/Nemanja Stanojčić Izvor: Mondo/Nemanja Stanojčić

“U jednom momentu su me iznervirali navijači”

Pohvalio je atmosferu na finalnom meču koja je u jednom trenutku bila preglasna i za njega. “Bilo je vatreno. Super je osjećaj igrati pred njima, bilo su toliko glasni da su me iznervirali u par navrata, ali to su moji ljudi.”

Vratio se na ključni momenat meča. “Oslanjao sam se na servis dosta zbog stomačnog virusa. Ključni gem je bio na 4:4 imao sam 30:30, napravio sam glupu grešku, on je imao malo sreće. Eto. Mučio me taj stomačni virus.”

Od ponedjeljka će biti 109. igrač svijeta, sve je bliži mjestu među najboljih 100. “Bio sam ja to i prošle godine. Trudim se da izvučem pouku. Imao sam peh u početku sezone. Napornije ću da radim, da nastavim gdje sam stao”, zaključio je Međedović.