“Novak nam obično uzima trofeje, nisam navikao da mi ih daje”: I Tipsarević mu pomogao da osvoji titulu

Denis Šapovalov je poslije osvajanja titule govorio o Novaku Đokoviću i saradnji sa Jankom Tipsarevićem.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Denis Šapovalov novi je šampion turnira u Beogradu. U finalu u Areni pobijedio je Hamada Međedovića (6:4, 6:4) i počeo je povratak ka vrhu. Sve je bliži mjestu medju 50 najboljih i zna da može još bolje.

Na konferenciji za medije nije krio zadovoljstvo zbog uspjeha “Osjećam se odlično, bilo je potrebno dosta rada da se vratim na nivo od prije povrede, rekao sam da ovo nije moja titula, nego celog tima, sjajno je završiti sezonu", počeo je Šapovalov.

Titulu mu je uručio Novak Đoković. Nešto šta je neuobičajeno i za kanadskog tenisera. “Zaboravio sam da kažem na terenu da je čudno, jer obično Novak uzima trofeje od nas, čudno je primiti trofej od njega.”

Nada se da će igrati sa Novakom i drugim najboljim igračima u narednoj sezoni."Nisam se još vratio na stari nivo, mislim, bio sam i u polufinalima Vimbldona, igrao sam sa Novakom, ima još dosta do povratka, ali je korak u pravom smjeru. Trebaće vremena, pomoći će mi da uđem na mnoge turnire, kada gledam nivo tenisa, pobeđivao sam sjajne igrače relativno lako. To da bih bio u Top 10, moram da nastavim iz nedjelje u nedjelju.”

“Neke je trebalo izbaciti”

Prokomentarisao je i navijače. Imao je i Denis podršku sa jednog dijela tribina. “Čuo sam ih. Mislim da su to isti ljudi koji su dolazili cijele nedjelje.Par ljudi je trebalo da se izbaci, smetalo je i meni i Hamadu, nisu oni tu došli zbog tenisa, ali publika je bila sjajna, navijala je tokom cijelog meča. Dosta ljudi mi je apluadiralo poslije meča, tako da je to sjajno.”

Pohvalio je i Hamada. “On je veliki talenat, sjećam se prije par sedmica kad smo pričali, osvojio je i NextGen, nije to lako, mnogi sjajni igrači su to uradili. Nebo je granica, ako nastavi da radi. Popeće se na rang listi uz to.”

Pogledajte 05:48 Denis Šapovalov Izvor: Mondo/Nemanja Stanojčić Izvor: Mondo/Nemanja Stanojčić

“Tipsarević mi je dao savjete za meč”

Šapovalov i zvanično počinje da radi sa Jankom Tipsarevićem. Dobio je savjete od bivšeg srpskog igrača i za finale. “Da i ne, on šalje šta misli o igračima pred svaki meč. To je normalno kad radimo zajedno, uvijek pomaže protiv koga god da igram.”

Volio bi da dođe i sljedeće godine da brani titulu u Beogradu. “Da, naravno, kada god osvojite titulu hoćete da se vratite, ne mogu da kažem sigurno, ali bih volio. Ako budem igrao Završni turnir, mnogo volim Beograd, nadam se da ćemo imati ovaj turnir, tenis ovdje vole ljudi, ovo je bila sjajna sedmica i nadam se da ću se vratiti i sljedeće godine”, zaključio je Šapovalov.