"Novače, ko je tvoj superheroj?": Oči mu se napunile suzama, cijela hala aplaudirala zbog odgovora

Nvak Đoković dao je dirljiv odgovor na jedno pitanje o superherojima...

Izvor: YouTube/Upfront Ventures/Screenshot

Novak Đoković je poslije odmora na Maldivima došao u Srbiju i uživa sa najbližima. Gleda mečeve na Belgrade openu, stiže da priča sa Željkom Obradovićem i da gleda utakmice Crvene zvezde u košarci. Jednostavno, želi da napuni baterije tako što će da bude uz familiju i ljude koji mu mnogo znače.

Koliko mu je stalo do njih vjerovatno najbolje govori i jedan njegov odgovor koji je dao prije nekoliko mjeseci kada je bio u Americi. Tada je bio gost na jednom samitu koji je organizovao "Uprfront" i jedna od tema bila su leksikonska pitanja. Među njima je bilo i ono koje se odnosilo na njegovog superheroja.

Kada je dobio to pitanje, spustio je glavu, pa se nasmijao. "Moja majka". Uslijedio je gromoglasan aplauz publike, pa ga je voditelj pitao - koja majka? Htio je da aludira i na to da zna da je pored biološke majke Dijane Đoković srpski as često spominjao i da je Jelena Genčić njegova "teniska majka".

Nole je zastao, pa dao jasan i direktan odgovor. "Obje".

