"Ako nas ne motiviše Zvezda, ne znam ko će": Žocova posljednja poruka pred derbi!

Trener Partizana Željko Obradović traži potpuni fokus i motivisanost od svojih igrača pred derbi sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Trener Partizana Željko Obradović očekuje od svog tima da bude maksimalno motivisan večeras na gostovanju Crvenoj zvezdi u okviru 11. kola Evroligi. Uoči meča u "Beogradskoj areni" (20.00), Obradović je za "Sport Klub" poslao poruku svojim igračima da očekuje potpunu posvećenost.

"Razgovarali smo i znaju da je to posebna utakmica. Pričali smo i o atmosferi i o svemu što nas očekuje ovdje. Ali ako ova utakmica ne motiviše nas ne znam koja druga će da motiviše. To je uvijek bilo tako i biće", rekao je Obradović.

Iako je Partizan u nizu od osam poraza od Crvene zvezde, apsolutno svi igrači koji budu večeras na parketu - prvi put će osjetiti čar derbija. O tome je govorio i Obradović koji je letos zamijenio cijeli tim: "Nikome nije bilo ni u mislima da će biti ovako. Napravili smo to što smo napravili u prelaznom roku i najveća odgovornost je na meni. Nemam nikakav problem s time, morali smo to da uradimo i to je tako. Znamo da smo u teškoj situaciji, ali verujem u ovaj tim", rekao je trener Partizana.

"To želimo da pokažemo i protiv Zvezde, da izađemo sa željom entuzijazmom, da znamo da igramo protiv protivnika koji igra dobro ove godine. Moramo da odigramo na najvećem mogućem nivou", zaključio je on.

Anketa Ko će pobediti u evroligaškom derbiju? Crvena zvezda, ubedljivo! 25% (1)

Partizan će ubedljivo pobediti! 0% (0)

Biće gusto, ali Zvezda pobeđuje 50% (2)

Napeto do kraja, ali dobija Partizan 25% (1)

Ne zanimaju me ni jedni ni drugi 0% (0) Povratak na glasanje Ko će pobediti u evroligaškom derbiju? Crvena zvezda, ubedljivo!

Partizan će ubedljivo pobediti!

Biće gusto, ali Zvezda pobeđuje

Napeto do kraja, ali dobija Partizan

Ne zanimaju me ni jedni ni drugi Glasaj Rezultati



Partizan će biti bez Balše Koprivice koji je proslijeđen reprezentaciji Srbije za večerašnji meč protiv Danske u Kopenhagenu.

"Kari je stavio na spisak četiri igrača, za ovu utakmicu je mislio da zove Balšu i Marija. Nažalost Mario je povrijeđen i ide Balša. Mi smo se složili sa time, objasnili smo igraču i nikakvih tu nesporazuma nije bilo. Ovo je situacija koju niko ne voli. Nije laka ni za trenere, ni za igrače, ni za navijače, ni za FIBA, ni za Evroligu. Kalendar je nemilosrdan, a valjda se ide ka nekim kompromisima. Kad dovodite nekog u situaciju da mora da bira uvijek će biti različitih komentara i prije svega je bitno onaj koji odlučuje kako se osjeća. Ja sam uvijek govorio da sam ponosan da Partizan ima što više igrača u reprezentaciji", poručio je on.