"Rekli su mi za Zvezdin gest, to je nešto fantastično - hvala im": Obradović poslao dvije poruke vječitom rivalu

Trener Partizana se oglasio porukama kojima je doprineo smirivanju tenzije između "vječitih" rivala.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović pohvalio je gest KK Crvena zvezda da ustupi 1.000 karata KK Partizan i da omogući da i navijači crno-bijelih budu u četvrtak uveče u Beogradskoj areni, na evroligaškom vječitom derbiju od 20 časova.

Uz to, on je pohvalio i to što je Crvena zvezda organizovala minut ćutanja za preminulog navijača Partizana Dragana Ćetkovića. Njemu je pozlilo na utakmici crno-bijelih protiv Barselone, a preminuo je nedugo nakon toga u Urgentnom centru.

"Lijep je gest od strane Crvene zvezde i naravno da ćemo uraditi isto kada budemo domaćini. Ide se ka tome da se normalizuju odnosi i daj Bože da bude to tako. Doživjećemo da imamo i protiv Zvezde navijače i to je nešto lijepo. Kao što su mi rekli za gest da je bio minut ćutanja za našeg navijača i to je nešto fantastično, želim da zahvalim svim ljudima iz Crvene zvezde koji su to prepoznali i odlučili. Hvala im, zaista", rekao je Željko Obradović.

Trener crno-bijelih na posljednjem večernjem treningu pred Zvezdu nije mogao da računa na dvojicu igrača i govorio je o zdravstvenim problemima Partizana uoči gostovanja vječitom rivalu.

