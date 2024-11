Skandal trese Formulu 1: Amerikanci ga držali zatvorenog satima!

Juki Cunoda neće po lijepom pamtiti dolazak u Las Vegas na jednu od posljednjih trka Formule 1 ove sezone.

Kada je Juki Cunoda krenuo na trku u Las Vegasu ove nedelje teško da je očekivao da će jedva ući u Sjedinjene Američke Države! Japanac koji vozi u Formuli 1 za Hondu, a pre toga je bio član Toro Rosa i Alfa Taurija zadržan je više od tri sata na carini, a službenici su ga ispitivali o razlogu posjete!

"Pustili su me poslije nekoliko sati diskusije, poslije mnogo priče. Zapravo zamalo da me vrate kući, ali sada je sve ok, srećom ovdje sam. Imao sam vize i sve dokumente, ne znam šta se desilo jer je do sada sve teklo glatko. Osjećao sam se malo čudno jer sam zadržan i saslušan. Srećom nije to trajalo duže od tri sata, ali delovalo mi je da ću baš dugo putovati", rekao je Cunoda.

Cunoda je ove sezone 11. u generalnom plasmanu sa 28 bodova, a prethodne trke nije dobro vozio. Posljednja dva gran prija nije završio, prije toga je bio 17. i 16. a najbočlji je bio kada je u Australiji i Majamiju završio kao sedmi. Kada je u aprilu dolazio u Majami nije bilo nikakvih problema.

"Očigleno kada vas ispituju carinici idete sami na ispitivanje. Ušao sam u sobu, stavili su me tu i pitali: 'Da li možete da dovedete osobu sa kojom putujete? Možda ona može da pomogne da objasni to sa mnom i Formulom 1?' Ali onda mi nisu dozvolili da dovedem prijatelja ili da zovem bilo koga. Htio sam da zovem tim ili Formulu 1 da mi pomognu, ali u toj sobi nisam mogao ništa. Nosio sam pidžamu, možda im zato nisam djelovao kao vozač Formule 1. Mnogo su me pritiskali, a nisam mogao da im kažem ništa jer ako bi im odgovorio, bio bih u problemu", rekao je Cunoda.

Sada je ipak tu i voziće predstojeću trku u Vegasu na kojoj će probati da poslije više od mjesec dana pauze ponovo dođe do nekih bodova za svoj saldo. Blizu je Nika Hulkenberga i sa njim, Pjerom Gaslijem i Lensom Strolom će se do kraja sezone boriti za to deseto mjesto u generalnom plasmanu.