"Životinja je i ubica! Ja ću vam reći ko je Majk Tajson": Šok-ispovijest čovjeka koji jedini zna sve o njemu

Slavni Don King oglasio se uoči Tajsonove borbe protiv Džejka Pola i otkrio mnoge stvari o "Gvozdenom Majku".

Izvor: RODOLFO DEL PERCIO / AFP / Profimedia

Slavni Don King (93), najpoznatiji promoter bokserskih događaja u istoriji, oglasio se uoči borbe Majka Tajsona (58) i Džejka Pola (27) i iznio niz škakljivih tvrdnji o "Gvozdenom Majku".

I danas iznenađujuće aktivan, novinari su ga zatekli dok je razgovarao sa saradnikom preko telefona, a onda je prešao na stvar - i počeo da govori o Majku Tajsonu.

Njih dvojica su krajem 20. vijeka blisko sarađivali do 1999. godine, kada je Tajson javno napao Kinga da je "zarađivao na njegovoj krvi, suzama i znoju" dok je bokser tonuo u minus od 60 miliona dolara.

U periodu njihovog velikog sukoba, Tajson je šutnuo Kinga u glavu dok je sjedio na zadnjem sedištu njegovih kola. Kingov vozač se borio za kontrolu nad vozilom, a onda je Tajson počeo pesnicama da udara svog saradnika, pun bijesa, ali i droge i vjerovatno alkohola uz to.

"Morao sam da nosim pištolj"

Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

A, upravo je Don King bio Tajsonov promoter još od sredine osamdesetih i uz njega je 1986. postao najmlađi šampion u superteškoj kategoriji u istoriji. Imao je samo 20 godina.

"Bili smo u Klivlendu, na auto-putu, kada me je pitao da li sam naoružan. Rekao sam 'Jesam, znaš da ne idem bilo gdje bez toga. Bez njega sam kao go.' Pogledao sam ga u oči i znao sam da pomišlja na nešto smrtonosno. Međutim, kada je saznao da nosim pištolj, to je malo umirilo situaciju", rekao je Don King za Dejli mejl.

"Važno mi je bilo da nosim pištolj, jer sam imao posla sa ljudima koji nisu znali za bolje od toga. Bili su to reketaši, kriminalci koji su tražili krv i bili spremni da ubiju. To su ljudi koji su kršili zakone, a nisu ih stvarali. Majk je imao svoj način na koji je želio da rješava stvari, ali nisam znao koliko je bio zaista ljut. I pokazao mi je", kazao je King.

I promoter borbi velikog Muhameda Alija svojevremeno je robijao skoro četiri godine (tri godine i 11 mjeseci) zbog ubistva. S takvim pedigreom, znao je da "pročita" Majka Tajsona.

"Bio je životinja i to je prepoznavao u sebi. Morao je da radi mogo da bi se obuzdavao van ringa. Nisam htio da pričam negativno o njemu ni tada, ni sada", kazao je Don King, pa ipak jeste namazao crnom bojom velikog boksera.

"Tajson nije bio u stanju da se brine sam o sebi. Nije bio obrazovan. Sve što je znao bilo je da udara ljude. Da ih ubija. U tome je bio najbolji. Ali nije znao kako da se nosi sa slavom i bogatstvom. Uvijek sam mu čuvao leđa, bez obzira na sve što je uradio. Kada je pojeo uvo čovjeku (Ivanderu Holifildu), ja sam ga vratio. Nikad ga nisam rušio niti ga kažnjavao zbog stvari koje je uradio. On je životinja i zna da je tako, ali je postao sam sebi najveći neprijatelj", priča u dahu Don King.

"Dao sam mu dijamant, nikad ga više nisam vidio"

Izvor: JOHN GURZINSKI / AFP / Profimedia

Tajson je rekao da je King "surov, pohlepan" i tužio ga je za čak 100 miliona dolara, tvrdeći da ga je prevario i da je nesavjesno poslovao u vezi sa njim. King ovako odgovara na te tvrdnje:

"Slušajte, volim Majka, ali stvar je u tome da je on došao kod mene kada je bio gladan novca. Trošio ga je toliko brzo, da nije mogao da prati svoje zahtjeve. Dao sam mu 10-karatni dijamant da nosi, da bi sijao na njemu, ali on je prodao taj prsten ili ga je poklonio da bi nabavio drogu i nikad mi ga nije vratio", kazao je Don King i poentirao: "Ipak, kada čovjek zaradi toliko novca koliko sam ja zaradio sa Majkom, nema šanse da ne osjećam ljubav prema njemu."

U vrijeme kada su sarađivali, živjeli su samo dvije kuće jedan od drugog. Ipak, poslije brutalnog sukoba i Tajsonovog napada u kolima prošle su decenije dok nisu bar upristojili odnos. Dogodilo se to na bokserskog događaju "Bokserska kuća slavnih" 2018. godine, kada je Tajson slučajno prosuo vodu po njemu.

"Bio je to zabavan trenutak, jer čak i nije razgovarao sa mnom u tom trenutku, a onda mu je neki čovjek dodao čašu vode i prosuo je po meni. Pogledao sam ga i rekao mu: 'Hvala ti što si me rashladio, čovječe, bila je baš vruća'."

Kada komentariše predstojeći meč Tajsona i Pola, Don King ipak priznaje da mu je drago što je Majk u ringu.

"Drago mi je zato što će uzeti neki novac. Majk nema potrebe da se dokazuje, on može da ode i samo podigne novac. Kažu da će zaraditi 40 miliona dolara od ovoga i nadam se da je tačno. Majk želi da to zaradi, a ne da odustane. Džejk Pol će biti tu zbog zabave, ali i da mu oteža."

Za kraj, nakon što je podesio slušni aparat, Don King je želio da pošalje važnu poruku o Tajsonu.

"Majk Tajson je borac nad borcima. Pružio nam je neke od nanezaboravnijih večeri u istoriji boksa. I ja sam uvijek bio promoter za narod i zajedno smo napravili boks onim što je danas. Srećno Majku u petak i Bog ga blagoslovio."