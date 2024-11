Đokoviću laknulo, sad svi znaju da je napravio pravi potez: Dobre vijesti, isplatilo mu se

Novak Đoković će igrati Australijan open kao sedmi nosilac u najgorem slučaju.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Imao je Novak Đoković dovoljno bodova da nastupi na završnom mastersu sezone, ali nije se pojavio. Bio je sedmi u ATP trci, a na kraju će kao sedmi na ATP listi završiti ovu sezonu i ništa se nije promijenilo odlukom da ne nastupi na turniru u Torinu.

Sada Novak ima 3.910 bodova iako je posljednji takmičarski meč odigrao u oktobru protiv Janika Sinera. Tada je izgubio 7:6, 6:3 u finalu mastersa, a onda nije branio titule u Parizu i Torinu. Zbog toga je ostao bez 2.300 bodova, a takva odluka se odrazila više na njegov broj ATP bodova nego na plasman. Kako je odavno rekao da ga prvo mjesto na ATP listi više ne zanima, već samo rezultati na grend slemovima, djeluje da je donio pravu odluku.

Objavio je da je zbog povrede odustao od posljednja dva turnira sezone, a to znači da je riješio da da vremena svom koljenu da se potpuno oporavi do početka naredne sezone. Prošle godine je imao dvije pobjede na Junajted kupu i tu će braniti jako mali broj bodova, tako da će u Australiji sigurno biti nosilac. Prošle godine je na svom omiljenom grend slemu stigao do polufinala.