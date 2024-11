Kraj Nadalove karijere? Lako izgubio usred Španije, nije ovo više onaj strašni Rafa!

Rafael Nadal izgubio je od Botika van de Zandšulpa u Dejvis kupu.

Izvor: Jose Ignacio Viseras/GTRES/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rafael Nadal doživio je lagan poraz u meču koji je možda i posljednji u njegovoj karijeri. Igrao je u singlu u Dejvis kupu u Malagi i izgubio je od Botika van de Zandšulpa - 6:4, 6:4. Još jednom je moglo da se vidi da je španski teniser daleko od onog nivoa koji ga je nekad krasio... Bilo je to veoma emotivno za njega, što se vidjelo i po suzama pred početak meča.

Držao se Rafa dosta dobro u prvom setu, nije bilo ni prilika za brejk sve do devetog gema. Tada je Holanđanin napao, došao do dvije prilike i drugu pretvorio u brejk. Potom je drugu set loptu pretvorio u vođstvo i ispostavilo se da je to bilo sve od Rafe u ovom meču.

U drugom setu na terenu je postojao samo jedan igrač. Odmah je Botik napravio brejk, poslije toga je još jednom oduzeo servis Rafi i kada je na semaforu stajalo 4:1 bilo je sve jasno. Nije to spriječilo navijače u Malagi da budu uz njega, da mu pruže podršku, ali uzalud. Sve što je uspio do kraja jeste da vrati jedan brejk.

Inače, zanimljivo je da je Botik van de Zandšulp u razmaku od samo nekoliko mjeseci razočarao Špance. Na US openu je izbacio Karlosa Alkaraza u drugom kolu.

Da li je ovo bio posljednji meč Rafe u njegovoj karijeri? Postoji velika šansa da jeste. Alkaraz u singlu igra protiv Talona Grikspora, pa će onda zajedno sa Marselom Granoljersom igrati u dublu protiv holandskog tandema Vesli Kolhof/Botik van de Zandšulp. Ako Španci ne dobiju oba ta meča biće to kraj za njih. Ukoliko naprave preokret onda će čekati boljeg iz okršaja Njemačke i Kanade, tako da u teoriji Nadal može da odigra još neki meč.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:36 Rafael Nadal čestita Novaku Đokoviću Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)