"Tog momenta, Milošević je počeo da plače!": Izvadio olovku '95 i naslijepo potpisao, tad su krenule medalje!

Aleksandar Boričić i Slobodan Milošević otkrili su kako su te teške 1995. godine naslijepo potpisali papir koji je kasnije označio početak surove srpske dominacije!

Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN

Srpski sport je bio na čekanju tokom prve polovine devedesetih kada je međunarodna zajednica odlučila da uvede sankcije svuda pa i na terenu. Nije do 1995. godine nigdje bilo srpskih sportista, a onda je u Atini te 1995. Savezna Republika Jugoslavija svima pokazala koliko može. Priču o zlatnim srpskim košarkašima svi već znaju, ali šta je bilo sa odbojkašima?

Srpski tim se našao u grupi A koja je igrala u Pireju i to sa domaćinom Grčkom, Letonijom, Njemačkom, Holandijom i Ukrajinom. Prošao je dalje, a onda u polufinale, ali su tu poraženi od dominantne Italije sa 3:1. Ipak u meču za treće mjesto lagano je pala Bugarska sa 3:0 i to je bio početak niza medalja koji traje do danas. Ipak, nije ta medalja došla tek tako.

Zapravo, na ceremoniji proslave velikog jubileja 100 godina odbojke u Srbiji nekadašnji prvi ljudi Odbojkaškog saveza Jugoslavije Aleksandar Boričić i Slobodan Milošević otkrili su kako su uz pomoć velikog prijatelja srpskog naroda Grka Mihalisa Majka Mastradeasa, koji je bio na čelu CEV-a tih godina, uspjeli da odvedu srpski tim do kvalifikacija. A onda je "plava četa" preuzela sve u svoje ruke i počela da nas sve raduje!

POTPISALI, PA ŠTA BUDE! A BILO JE SVAŠTA...

Izvor: MN PRESS

"Nije to bilo samo moja dužnost. ja mislim da politiku moramo odvojiti od sporta i sport ne smije kao jedna vrsta obrazovanja mnogih ljudi biti kažnjen od političara", rekao je svojevremeno tadašnji predsjednik CEV Mihalis Mastradeas, a sada su čelni ljudi Odbojkaškog saveza Jugoslavije tih godina otvorili dušu.

Prvi čovjek jugoslovenske odbojke tih godina Aleksandar Boričić danas priznaje - kad je potpisao jedan papir, nije imao pojma šta potpisuje. Ipak, takođe danas zna da mu je to bila najbolja odluka u životu!

"Sastanak je završen i on (Mastradeas) je izašao sa tako tužnim licem da smo mi pomislili da ne igramo. Međutim, on je rekao ne, vi ste primljeni! Ja sam se nasmijao i pitao zašto ste tako tužni? Tog trenutka je Milošević počeo da plače. Ja sam evo ovako kao i sada pitao ove gdje je problem? Pa kaže morate da platite sve troškove i vama i njima da biste igrali. Ja pitam gdje je problem, izvadim olovku i potpišem. Tad nisam znao da li imamo para za ta putovanja, ali taj potpis nam je donio sve. Da tad nismo počeli da igramo, stariji igrači bi prestali, za dvije godine bi počeli da igraju novi koji ne bi bili dovoljno dobri i tada ne bi naša odbojka uzela medalju", smatra Boričić.

Generalni selektora OK Jugoslavije iz tog doba Slobodan Milošević istakao je da su uslovi postavljeni pred Jugoslaviju bili strašni. Ipak sada je svima jasno da je vrijedilo! "U CEV-u u Luksemburgu je bilo glasanje se 3:2 da mi uđemo u te kvalifikacije naknadno, vanredno. Pravo da vam kažem, krenule su mi suze kad sam čuo da smo mi u kvalifikacijama, međutim uslovi koji su nama postavljeni su bili strašni", završio je on.