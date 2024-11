Đoković napravio šok-potez iz prostog razloga: Svi će uskoro saznati zašto baš Endi Marej!

Potez Novaka Đokovića i dovođenje Endija Mareja u tim nosi jasnu poruku za sve...

Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković (37) napravio je zemljotres u teniskom svijetu. Objavom da će Endi Marej (37) da bude njegov novi trener uzburkao je tlo u svijetu sporta. Taj potez iznenadio je mnoge, pošto je malo ko očekivao da će čovjek koji mu je do skoro bio jedan od glavnih rivala na terenu sada da bude u njegovoj loži i da mu pomaže u pisanju novih stranica istorije.

Njih dvojica odigrali su 36 mečeva u karijeri, Srbin je 25 puta slavio. Zašto je odlučio da baš njega dovede u tim? Odgovor je prilično jednostavan - da zapuši usta svima. Tokom tekuće godine mnogi analitičari, stručnjaci, nekadašnji igrači pričali su da je Novak izgubio motivaciju, da su ga stigle godine, da ne može da se takmiči više sa novom generacijom i da je došlo vrijeme Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Na Olimpijskim igrama je jasno stavio svima do znanja da to nije slučaj kada je u finalu pobijedio Španca i uzeo jedini trofej koji mu nedostaje. I onda se baš to dogodilo, izgubio je elan i motiv.

Priznao je to i on sam, prosto je. Ako ste nekada igrali video igre i prelazili nivoe, onda znate da nije lako krenuti ispočetka, prelaziti sve to opet, nivo po nivo. Zato je Đoković odustao i od učešća na Završnom mastersu u Torinu, zato se sklonio od terena, da bi razmislio i vidio šta želi i šta su mu ciljevi. Dovođenjem Mareja je baš na taj način poslao poruku svima koji ga otpisuju - vraćam se!

Kao što je Arnold Švarceneger u čuvenom filmu "Terminator" izgovorio ono čuveno "Vratiću se", tako je i Novak suptilno poslao istu poruku. U 2025. godini planira da se posveti u potpunosti tenisu, da pokaže svima zašto je najbolji igrač svih vremena i zašto srce šampiona nikada ne smijete da otpišete. Istina je, neće moći da igra veliki broj turnira, vjerovatno će se fokusirati samo na grend slemove i na Dejvis kup, pošto je i sam istakao da uživa kada igra za reprezentaciju Srbije. Ciljevi su jasni - pohod na 25. grend slem i na novu "salataru". Ako neko može, onda je to Novak.

Šta Marej donosi Novaku?

Jedno od legitimnih pitanje jeste šta to Marej može da donese Đokoviću? Gledajući i međusobni skor i uspjehe u karijeri jasno je da je Novak ispred njega, da je sa razlogom sam na vrhu. Ali, sada je tu i čovjek koji je svega nedjelju dana stariji od njega i koji je prošao upravo kroz sve to. Igrao je na najvećim turnirima, osvajao grend slemove i umije da prepozna te sitne detalje koji prave razliku.

Uz sve dužno poštovanje Karlosa Gomeza Erere, popularnog Čarlija, koji je u Novakovom timu toliko dugo, razlika između njega i Mareja je ogromna i to će da se vidi već i na treninzima, sparingovanju, samoj pripremi za mečeve i najviše ciljeve.

Džejmi Delgado, čovjek koji je trenirao Mareja šest godina, imao je samo riječi hvale na njegov račun. "Endi je dosta bistar sa analitičke strane i strateške. Ne smijete da zaboravite da je Marej mnogo puta igrao protiv Đokovića i zna ga odlično, biće tu da ga podsjeti na te stvari koje ga čine nemogućim protivnikom. I podsjetiće ga kako se rivali osjećaju kada igraju protiv njega", jasan je Delgado.

Neka se plaše Siner i Alkaraz!

Instagram/andymurray/printscreen

Svima je jasno da će glavni rivali Đokovića u 2025. godini da budu Janik Siner i Karlos Alkaraz. Dvojica supertalentovanih tenisera koji su već sada u samom vrhu i koji su u isto vrijeme i budućnost "bijelog sporta". Sa Italijanom se sastao osam puta i rezultat je neriješen (4-4), dok je protiv Španca u pozitivnom skoru (4-3).

Upravo bi prisustvo Mareja moglo da donese to malo što može da bude presudno u mečevima sa igračima takvog kalibra. "Novak sada ima neke druge rivale - Janika i Karlosa. Igrao je i Endi protiv njih i poznaje ih. Ako gledate tih nekoliko procenata koji prave razliku u tim velikim mečevima, gledajući iz ugla strategije, onda bi bilo teško naći nekog boljeg od Endija", poručio je Delgado.

Da spomenemo i da je Marej dva puta igrao sa Alkarazom (1-1) i dva puta sa Sinerom (1-1), uz napomenu da je treći njihov susret Britanac predao bez borbe, pa se to u zvaničnoj statistici ne vodi kao poraz...

Sudar ličnosti ili ne?

Profimedia

I Novak i Endi su bili slični po ponašanju na terenu. Kada su nervozni, kada ne ide, znaju da izbace svu frustraciju iz sebe tako što viču, kažu ono što im je na duši. Više puta smo viđali Đokovića kako se povišenim tonom obraća ka svojoj loži, a da li je Marej spreman za to? Da li će doći do "sudara ličnosti" ili je baš to ono što Srbin traži, nekoga da mu odgovori kada se meč bude lomio?

"Biće fascinantno vidjeti kako će to da funkcioniše i kakav će da bude odnos sa njima. Endi je sjajan taktičar, zna sve vrline i mane trenutnih igrača. Mogao bi ovo da bude ili inspirisan izbor ili sudar ličnosti? Intrigantno", napisao je bivši britanski teniser Greg Rusedski na društvenim mrežama.

Nova era kreće uskoro. Biće zanimljivo, kao što je napisala i Džudi Marej, Endijeva majka - spremite kokice...