Pročitajte kako su Španci reagovali nakon što je Novak Đoković otišao u Argentinu, preko pola svijeta, da ukaže čast svom prijatelju i rivalu Huanu Martinu del Potru. Izvinjavaju mu se što su huškali protiv njega sve ove godine.

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković pokazao je još jednom svoju veličinu jer je prihvatio poziv Huana Martina del Potra da dođe u njegovu rodnu Argentinu i sa njim odigra "posljednji ples". I ne samo da je Nole došao na poziv velikog prijatelja i rivala, ne zaboravimo i čovjeka koji mu je nanio možda i dva najteža poraza u karijeri, nego je učinio da oproštaj bude najdostojanstveniji mogući.

Đoković je igrao "koliko je trebalo", zabavljao je publiku, animirao i uživio se kao da je u pitanju njegov oproštaj, a na kraju je bilo i suza, posebno poslije govora koji je raspametio Argentinu. Tek tada su mnogi shvatili i ono što mi znamo odavno: Novak Đoković je zaista fantastičan sportista.

Tako je najčitaniji teniski sajt na španskom jeziku "Punto de break" objavio sjajan tekst u kome već u naslovu objašnjava svijetu ono što nikako da nauče: "Novak Đoković nije zaslužio loš publicitet koji ima". Prenosimo ga jer vrijedi...

"Novače, nisi zaslužio ovo"

Vidi opis Remek-djelo o Novaku, tekst kakav nikad niste pročitali: Izvini, nisi zaslužio ovo, mi smo huškali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Stigmatizovan od strate velikog dijela međunarodnih medija, Srbin ne zaslužuje tretman koji ima godinama", ističe autor Hoze Moron i dodaje da je mu se u glavi od sinoć vrzma ta rečenica da Nole nije zaslužio šta mu rade već dugo vremena, pošto je usred priprema za novu sezonu - ili odmora sa porodicom - došao da oda poštovanje Del Potru.

"Juan Martín es un ejemplo para todos" ️Nole Djokovic le rinde homenaje a Del Potro



Viví la despedida de Delpo en vivo en Youtube Telefe yhttps://t.co/2ECurz6Kmn#ElUltimoDesafiopic.twitter.com/FKpY8ch51Q — telefe (@telefe)December 1, 2024



"Nole je baš onakav kakav smo ga vidjeli u Buenos Ajresu. Dostupan svima, skroman, zabavan i velikodušan. Argentinci, kako oni koji su došli na stadion, tako i oni koji su gledali Delpov oproštaj na televiziju, ističu kakav je značaj imao dolazak Đokovića. Sve je oduševio i podržao Huana Martina u tako važnom trenutku za njega. To je u suprotnosti sa imidžom koji su mnogi mediji i novinari pokušavali da izmijene prethodnih godina. Đoković je pravio greške, kao i svi ostali, lomio je rekete i imao je trenutke na terenu na koje sigurno neće biti ponosan, ali je nesavršen kao i svaki drugi čovjek - što ne smije da baci na sjenku koliko je on zapravo velikodušna jedna duša", piše glavni i odgovorni sajta "Punto de Break".

Iz njegovih riječi jasno se vidi da nije bio dio "kolega" koje su pokušavale da ocrne Đokovića: "Nole je to uvijek pokazivao tokom svih ovih godina. Uvijek je bio tako gdje je trebalo i stajao je uz svoje najveće rivale tokom oproštaja... Bez ikakve obaveze ili potrebe da to uradi, pošto nije imao blizak odnos ni sa Nadalom ni sa Federerom, ali je pokazao svima da mu prošlost nije bitna i da je uvijek tu", objasnio je novinar.

Zaboravili ste šta je uradio za Federera, Nadala...

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

"Ako je neko zaboravio, Đoković je ispratio Federera u penziju. Prihvatio je ulogu koja mu je data i nije rekao riječ van toga. Na čuvenoj fotografiji, Federer sjedi kraj Rafe, a par metara od njih je Đoković. Neko drugi na njegovom mjestu bi pokušao da bude još važniji tu, ali ne i Đoković. Imao je svoj trenutak, pozdravio se sa Federerom i utješio ga i to je to".

Autor podsjeća da je protiv Nadala odigrao i njegov posljednji meč (ne računajući Dejvis kup) na turniru "Šest kraljeva" koji se nedavno održao u Saudijskoj Arabiji, dok je takođe planirao da dođe i u Malagu, ali je Španija ispala ranije. Bio je tu i uz Mareja...

"Globalni mediji, prije svega španski, trudili su se da Đoković bude treći točak u rivalstvu Federera i Nadala. Nisu prihvatali novog momka koji je došao da ostane u vrhu tenisa godinama, stavljajući u fokus njegove mane, a umanjujući snagu", podsjeća se u tekstu i doda je da je "njegova najveća greška što je htio da bude najbolji u istoriji" i da su ga tada uzeli na zub: "Proglasili su ga za negativca u filmu, a kada su to uradili bilo je nemoguće da se to promijeni. Strpljivo je čekao i učinio je da njegova djela govore umjesto riječi".

"Proći će godine, decenije, vijekovi, a uvijek će se u istorijskim knjigama ime Novaka Đokovića pojavljivati ispisano zlatnim slovima, dok se niko neće sjećati onih koji su pisali zlobne stvari o njemu".

Novak će otići kao najvoljeniji ikada!

Uz podsjećanje na sve što je prošao tokom pandemije, autor dodaje da još postoje i oni koji "izmišljaju apsurdnu statistiku koja kaže da nije najbolji u istoriji", a da bez obzira na to šta god pisali - nikada se nije pojavio teniser koji je osvajao ovoliko koliko je Đoković.

"Ako ima malo pravde u tenisu, mada možda previše tražimo, Đoković može da ode u penziju kao najvoljeniji teniser. Federer je imao monopol na to, Nadal je jednom uspio, a ne može ta lista da prođe bez najvećeg svih vremena. Sve je to, moji prijatelji, zbog lošeg publiciteta koji je imao koji je uticao na mnoge na taj način. Novak to ne zaslužuje, a činjenice neka govore sada za sebe", zaključio je autor fantastičnog teksta.