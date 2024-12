Napravili zlikovca od Novaka, sad moraju da ćute: Tekst im je zapušio usta - Shvatićete, ali da ne bude kasno?

Novak Đoković je najveći ikada. I to ne samo na teniskom terenu!

Hoze Moron ne prestaje da hvali Novaka Đokovića! Nakon što je napisao fantastičan tekst pod naslovom "Novak Đoković nije zaslužio loš publicitet koji ima" na najčitanijem španskom teniskom sajtu "Punto de break", on je otišao korak dalje i bavio se time koliko je Novak Đoković tokom karijere uradio na polju humanitarnog rada.

Mnogo toga Moron nije ni pomenuo, jer sigurno da ni Novak i njegov tim ne znaju sve akcije kojima je Đoković pomagao drugima, kako lično, tako i preko svoje fondacije. Ali kako je lijepo Hoze Moron primijetio, sve to što je uradio na Zapadu malo vrijedi, jer je već stvorena negativna slika o srpskom sportisti.

"Donirao je milione evra za investicije u bonice u Srbiji. Pomagao je bolesnoj djeci da imaju bolji pristup neophodnim resursima. Finansirao je karijere teniserima koji to nisu mogli da priušte sebi. Donirao je 200.000 evra koje je kao olimpijski šampion dobio od svoje države u humanitarne svrhe. I mnogo, mnogo drugih stvari koje ne staju u tvit. Stvari koje bi, da ih je neko drugi uradio, bile svuda u vijestima. Ali naravno, pošto je to Novak, onda se to ne prodaje", naveo je Moron u svom tekstu.

Osvrnuo se i na činjenicu kako je Novak predstavljen u medijima, ali i kako se prema njemu odnosi ATP koji je 19 puta dao nagradu za najpopularnijeg tenisera Rodžeru Federeru, po jednom Rafaelu Nadalu i Janiku Sineru, ali Novaka izgleda niko ne voli, pa za ovih dvije decenije karijere nije bio ni blizu da dobije nagradu.

"Za većinu medija on je pretvoren u negativca. Bila je neophodna takva figura i bio je napadan bez zadrške za sve što radi. Da, pravio je greške, kao i svi ostali. On je ljudsko biće i nije savršen, kao i svi mi ostali, ali ne zaslužuje ovakav tretman. Stigmatizovan je do samog limita. Dozvolite mi da kažem jednu stvar: Nadam se da će prije prije nego što se povuče Đoković dobiti nagradu za najvoljenijeg tenisera. Nemoguće je da najbolji teniser u istoriji ode bez ljubavi naroda. Federer i Nadal su to dobili, on bi trebalo takođe", navodi on.

Na kraju je uslijedilo i upozorenje. Svi oni koji su pričali loše o Novaku, koji su ga godinama kritikovali i koji su se trudili da ga predstave kao negativca na kraju će biti zaboravljeni. Ostaće Novak Đoković, zapamćen kao najveći teniser ikada, možda i najveći sprortista ikada, ali... Ima još vremena da se neke stvari poprave!

"Mnogo medija ga predstavljaju kao nekoga što on nije. Njegova djela će ostati. Njegovo ime će ostati zapisano u istoriji zlatnim slovima. Za 100 godina, ljudi će i dalje pričati o Novaku Đokoviću. Oni koji su polivali g***a na njega, o njima se neće pričati uopšte. Nadam se da će Novakova figura biti poštovana koliko zaslužuje prije nego što se povuče i dok je još aktivan. Nadam se da se to neće desiti za 30 godina. Sada je vrijeme za to. Siguran sam da su mnogi koji ga kritikuju pod uticajem onoga što su čitali i čuli u medijima i da će jednog dana shvatiti šta se dešava. Jer da, postojaće dan kada će vam svima nedostajati Đoković i shvatićete da ste pogriješili. Imamo još vremena da to popravimo", napisao je on. Lijepa želja, mada, kako stvari stoje, teško ostvarljiva.