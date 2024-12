Nadalovu najveću prevaru otkrio stric: Kada je pred Srpkinjom pomenuo Novaka, sve je postalo jasno!

Iako stalno pričao o Rodžeru Federeru, Rafael Nadal zna da mu je Novak Đoković najveći protivnik.

Nekadašnji španski teniser Rafael Nadal nedavno je okončao veoma uspješnu karijeru, porazom u Dejvis kupu. Već mjesecima je bilo jasno da slavni Španac više ne može da se nadmeće na najvišem nivou, njegovo tijelo nije moglo da izdrži napore, a u prilog tome govori i rutinska pobjeda Novaka Đokovića u drugom kolu Olimpijskih igara u Parizu. Ipak, Nadal ni pored toga što je izgubio od tenisera sa kojim je imao rivalitet dug 18 godina nije želio da prizna da mu je Novak Đoković najveći protivnik.

Odigrali su čak 60 međusobnih mečeva - najviše u profesionalnoj eri tenisa - i tokom gotovo dvije decenije bili dio samog svjetskog vrha, ali... Kada god bi dobio priliku da priča o najvećem protivniku, Rafael Nadal bi u prvi plan Rodžera Federera. Pravdao je to početkom karijere, odnosno time što ga je Švajcarac dočekao na vrhu, pa mu je obilježio početne godine profesionalne karijere. Međutim, Rafaela Nadala potkopavaju oni sa kojima je radio. Da ne kažemo... Otkrivaju javnosti da Rafa laže o svom najvećem protivniku.

Na tu temu prvo je govorio nekadašnji španski teniser Karlos Moja. On je tokom godina bio rival svoj trojici najvećih igrača svih vremena, a zatim je postao teniski trener, pa je ostao veoma blizak dešavanjima na najvećim svjetskim turnirima. I jasno stavlja do znanja da je Rafael Nadal prije dvije decenije osjetio opasnost koja stiže iz Srbije. Slično mišljenje ima i Toni Nadal, a njegov stav javnosti je otkrila nekadašnja njemačka teniserka srpskog porijekla Andrea Petković.

Srpkinja otkrila laž Rafe Nadala!

Svojevremeno deveta teniserka planete gostovala je u podkastu Rene Stabs i tom prilikom ispričala detalje koje porodica Nadal nije željela da plasira u javnost. "Voljela sam mečeve između Novaka i Rafe, jer je Rafa poštovao Novaka i zna da je on najveći igrač sa kojim je ikada igrao“, rekla je Njemica.

Ako mislite da se to kosi sa Rafaelovim riječima... "Zanimljivo je jer sam razgovarala sa Tonijem Nadalom i on je rekao da je Novak najveći igrač sa kojim se Nadal susreo i rekao je da je razlog tome što Novak vidi loptu kao niko drugi. On je jedini koji je napao Rafin forhend", ispričala je Andrea i dodala: "Dao je primjer. Rekao je da je prvih nekoliko puta Novak pokušao da uzme Rafin forhend u usponu svojim bekhendom i nekoliko puta je pogriješio i zakasnio. Zatim je u trećem meču svaki put imao savršen tajming. Rekao je da ima najbolje oči u tenisu."

Andrea Petković je punih 16 godina bila među profesionalcima, pa je imala priliku da na najvećim svjetskim turnirima upozna svu trojicu najvećih tenisera. Kao najveći rezultati u karijeri ističu se deveto mjesto WTA liste, sedam osvojenih titula, četvrtfinala na dva grend slema, polufinale Vimbldona u dublu i finale FED kupa sa Njemačkom.

Šta je govorio Karlos Moja?

Prije samo nekoliko dana mogli smo da čitamo mišljenje Karlosa Moje na ovu temu. Legendarni španski teniser takođe je upozoravao da Rafa pokušava da sakrije istinu kada govori o svojim najvećim protivnicima - možda zato što je u tek završenoj karijeri bio manje uspješan od Novaka Đokovića.

"Još od 2005. godine Rafael Nadal je počeo da drži oko na Đokoviću", rekao je Karlos Moja u jednom nedavnom intervjuu i otkrio da je Nadal odmah znao da će Đoković biti makar istog ranga kao što je Federer: "Velika dvojka je bila na dobrom putu da preraste u veliku trojku."

Zašto to nije govorio javno? Pa, može da se nasluti... "Od 2005. do 2008. godine dueli između Nadala i Federera su podigli popularnost tenisa do nevjerovatnih visina. Svaki meč je bio globalni događaj za TV gledaoce. Interesovanje za njihove dvoboje je nevjerovatno poraslo i u novinama i na televiziji", otkrio je Karlos.

Nadal i dalje priča o Federeru!

Švajcarski teniser Rodžer Federer postao je profesionalac 1998. godine, a već nekoliko godina kasnije počeo je dominaciju svjetskim tenisom. Prvu grend slem titulu osvojio je na Vimbldonu 2003. godine, nekoliko mjeseci kasnije postao je svjetski broj jedan, a kada se Rafael Nadal približio svjetskom vrhu Rodžer je već ubjedljivo bio na njemu.

"Đoković je igrač sa kojim sam se najviše puta susreo, ali za mene je najveći rival bio Federer. Jer, kada sam stigao na stazu, Federer je bio taj koji je bio tamo i on je bio prvi“, rekao je 38-godišnji Španac za AS u oktobru i dodao: "U godinama kada sam bio najbolji u svakom smislu te riječi, to su bili Rodžer i Novak. Ali u prvim godinama, koje ostavljaju poseban trag na vama, Rodžer je uvijek bio tu."

Istina, dobar dio rekorda koje je postavio Rodžer Federer oborili su i Rafael Nadal i Novak Đoković. Nadmašen je rekord po broju osvojenih grend slem titula - Federer ima 20, Nadal 22, a Đoković 24 - ali je srpski teniser ubjedljivo nadmašio i rezultat po broju nedjelja na prvom mjestu ATP liste. Rafael Nadal se tom rezultatu nije ni približio, ali je poput Novaka Đokovića uspio da ostvari bolji međusobni skor u okršajima sa Švajcarcem.