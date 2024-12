Učesnica rijalitija "odlijepila" za Đokovićem: Pogledajte šta su uradili na meču, cijeli svijet je gledao

Učesnica "Survivora" Fiorela Fakara prisjetila se trenutka kad joj je na terenu pričao Novak Đoković.

Novak Đoković se našao na egzibicionom turniru u čast Huana Martina del Potra koji je riješio da se povuče iz profesionalnog sporta. Bio je to veliki događaj u Argentini, a bio je veliki događaj i za nekadašnju učesnicu "Survivora" - Fiorelu Fakaro.

Na ispraćaju u penziju svjetski poznatog tenisera našao se veliki broj poznatih ličnosti. Bio je tu Maksimilijano Rodrigez, Dijego Švarcman, Karlos Tevez... Ipak, u odnosu na sve njih Fakaro je imala najzanimljiviji kontakt sa Novakom Đokovićem.

"Ljudi u znaju da od malih nogu volim tenis, oduvijek sam imala kontakt sa reketom", započela je razgovor za La nacion. To je, vjerovatno, bio jedan od razloga zbog kojih se našla na turniru, a onda je ispričala svoje iskustvo sa Novakom. "Znakom mi je rekao da će sljedeći put prići bliže. Nisam očekivala, mislila sam da se šali, ali on je došao i kleknuo kao da mi pjeva, a u tom trenutku je išla pjesma".

"Poslije meča je došao da mi da kapu, potpisivao je autograme za klince i napravio je prostor kako bi meni dao poklon", ispričala je potom dodala: "Za mene je on veliki šoumen i iskreno osjećam da je to uradio iz tog razloga, da se zabavi. Bilo mi je smiješno, a rekla bih i veoma velikodušno. Bio je to vruć momenat, Novak Đoković koji vam je prišao i kleči pred vama - to vam se ne dogodi mnogo puta u životu".

Novak Đoković je na tom meču poražen od Argentinca sa 2:0 (6:4 i 7:5), a samom spektaklu u Buenos Ajresu prisustvovalo je više od 15.000 ljudi.