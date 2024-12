Haos u vaterpolu, mijenjaju se ključna pravila! Ivica Tucak nije htio da prećuti moćnicima

Preko noći su se promijenila pravila u vaterpolu i Ivica Tucak nije htio da prećuti moćnicima koji su odlučili da sve upropaste.

Vaterpolo će pretrpjeti velike promjene pošto će na Svjetskom kupu u Bukureštu debitovati nova pravila. Između ostalog, Svjetska plivačka organizacija (LEN) je na sastanku u Singapuru donijela odluku da se bazen skraćuje sa 33 metra na 25, da će napad ubuduće trajati pet sekundi kraće (sa 30 na 25), da će treneri imati svojevrsni "čelendž", a čini se da to za sada uopšte nije izazvalo pozitivnu reakciju kod trenera.

Jedan od najbolji trenera na svijetu Ivica Tucak odmah je burno reagovao, smatrajući da osim čelendža - sva ostala pravila prave problem vaterpolu - od koga na silu žele da naprave nešto što nije. Na sve to, selektor Hrvatske će na bizarnom Svjetskom kupu imati samo jednog protivnika u grupnoj fazi - Gruziju - pošto je Italija izbačena, a zamjene nema.

"Moramo da se što prije prilagodimo na nova pravila koja će sigurno dosta promijeniti vaterpolo", rekao je Ivica Tucak na okupljanju reprezentacije Hrvatske uoči Svjetskog kupa.

Već protiv Mađarske u Zagrebu, u subotu od 18 časova, vidjeće kako se njegovi igrači navikavaju na nova pravila.

"Zanima me kako će sve to izgledati. Kraće je plivalište, kraće je vrijeme napada i vjerovatno će to, između ostalog, donijeti veći broj pogodaka. Na nama je da se što prije priviknemo na sve promjene u igri, a vjerujem da nećemo imati puno problema oko toga jer imamo polivalentne igrače u timu", rekao je Tucak i dodao:

"Igra će postati više fizička, biće puno više kontakata, ali imamo igrače koji mogu odgovoriti svim tim zahtjevima. Sigurno je da će ovo biti vaterpolo koji dosad nismo imali prilike da gledamo."

Kako ističe Tucak, njegova reprezentacija se podmladila poslije poraza od Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu, a iako turnir u Bukureštu ne gledaju s velikom pažnjom - jer su se već plasirali na Svjetsko prvenstvo - očekuje da od onih najmlađih da pokažu da zaslužuju mjesto u timu.

"Svjetski kup će nam dobro doći da isprobamo nove igrače, da oni dobiju iskustvo i da se priviknu na reprezentaciju", rekao je Tucak i dodao: "Pomlađivanje reprezentacije je krenulo. Postoji još krug igrača koji su nam i te kako vrlo zanimljivi, uvijek smo bili reprezentacija koja je otvarala vrata mladim igračima."

Svjetski kup u vaterpolu igra se od 7. do 12. januara u Bukureštu.