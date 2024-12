Selektor promijenio čitav tim Srbije: Spremite se za potpuno novu vaterpolo reprezentaciju

Nakon zlata na Olimpijskim igrama u Parizu Uroš Stevanović pozvao u reprezentaciju Srbije mlade igrače iz domaćeg prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije ima obaveze krajem 2024. i početkom 2025. godine, a selektor Uroš Stevanović odlučio je da potpuno promijeni igrački kadar u nacionalnom timu. Pred kvalifikacije za Svjetski kup pozive su dobila samo trojica igrača koji su prije nekoliko mjeseci osvojili Olimpijske igre u Parizu, dok ostatak tima čine igrači uglavnom igrači iz domaćeg prvenstva.

Pored nešto iskusnijih Đorđa Lazića, Petra Jakšića i Vladimira Mišovića koji su aktuelni evropski šampioni tu je još i Vuk Milojević koji nastupa za Jadran iz Herceg Novog. Svi ostali igrači sa šireg spiska, na kojem su 24 imena, igraju za srpske klubove u domaćem prvenstvu koje je posljednjih godina na izuzetno visokom nivou.

Na spisku reprezentacije Srbije za pripreme za Svjetski kup pozvani su: Pavle Gavrilović (Šabac), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radoslav Virijević (Valis), Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi), Bogdan Gavrilović (Radnički), Strahinja Krstić (Novi Beograd), Đorđe Vučinić (Novi Beograd), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Šabac), Miljan Đokanović (Partizan), Ognjen Stojanović (Šabac), Marko Radulović (Posilipo),Vasilije Martinović (Novi Beograd), Nikola Lukić (Novi Beograd), Rodoljub Gajić (Crvena zvezda), Relja Danković (Crvena zvezda), Kosta Bodiroga (Partizan), Vuk Kojić (Valis), Vuk Milojević (Jadran Herceg Novi), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Luka Gladović (Novi Beograd), Filip Novaković (Šabac).

Pripreme će biti organizovane iz dva dijela. Srpski reprezentativci će se okupiti u Kragujevcu od 25. do 29. decembra, a zatim i od 2. do 5. januara. Kvalifikacije za Svjetski kup igraju se od 6. do 12. prvog mjeseca naredne godine u Bukureštu i prvi put će biti primenjena nova pravila. Rivali Srbije su Grčka i Crna Gora, smješteni su u grupu B. U grupi A su Francuska, Španija i Mađarska, u grupi C su Rumunija, Japan i Amerika, dok su u grupi D samo Hrvatska i Gruzija, pošto je Italija suspendovana.