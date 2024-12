"Za Tokio rekli da smo stari, a u Parizu da smo neiskusni": Jelenić otkrio ključ uspjeha vaterpolista!

Predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić pričao je o uspjesima vaterpolo reprezentacije.

Vaterpolisti Srbije napravili su istorijski uspjeh, nešto o čemu će se pričati decenijama. Osvojili su tri uzastopne zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Uspjeli su nešto što je malo kome pošlo za rukom. I to u momentima kada se pričalo o smjeni generacija i velikim promenama.

Predsjednik VSS Viktor Jelenić pričao je baš o toj temi.

"Ne znam koliko su ljudi u Srbiji svjesni koliko je ovo veliki uspjeh. Postoje četiri države u eri modernog olimpizma koje su uzele tri zlata zaredom, Amerikanci u košarci, Mađari u vaterpolu i Britanci u vaterpolu koji su to uradili prije Prvog svjetskog rata. Mađarska je to uradila od 2000. do 2008. godine i od tad je osvojila samo jednu bronzu. Napravili smo ogroman uspjeh. Da li smo očekivali? Išli smo na zlato. Prije priprema sam održao sastanak i rekao sam igračima i stručnom štabu da je naša obaveza da idemo da osvojimo zlato, da je to obaveza prema svim generacijama koje su igrale vaterpolo. Ja nisam uspio tri puta, jednom srebro, jednom bronza kao igrač, ali to je obaveza", počeo je Jelenić.

Upitan je i da li je sada pritisak na vaterpolistima veći nego što je bio slučaj prije Igara u Parizu.

"Ako se sjećate, 2021. godine kada su bile odložene Igre u Tokiju, pričalo se da je reprezentacija stara i da će teško do medalje. Sad se u Parizu pričalo da nismo dovoljno iskusni. Tri zlatne olimpijske medalje su neviđen uspjeh."

Imao je jasan odgovor na pitanje šta je potrebno da se uradi da bi se taj kontinuitet uspeha zadržao i u budućnosti.

"Najvažnija stvar je infrastruktura. Ne znam koliko znate, posljednji bazen u Beogradu napravljen je 1979. godine, to je '11. april' u Beogradu. Četiri olimpijska bazena su napravljena prije toga - 1972. 'Tašmajdan', 1973. 'Banjica', 1975, 'Milan Gale Muškatirović'. To je najvažnija stvar da bi se nastavio kontinuitet medalja."

U 2025. godini na programu su Svjetski kup, pa Svjetsko prvenstvo.

"Na Svjetski kup u januaru idemo sa podmlađenom reprezentacijom, selektor je odlučio da probamo mlađe igrače, da se pripremaju za period koji sledi, za Olimpijske igre u Los Anđelesu i kasnije. Svjetsko prvenstvo je u julu u Singapuru i idemo na najviši plasman, nadam se medalji", poručio je Jelenić koji je u ime VSS dobio specijalno priznanje za izuzetnost na "Mocart MVP" nagradama.

Za kraj je pričao o promjeni pravila u vaterpolu zbog koje se podigla bura. Gotovo da se nije pričalo sa igračima, trenerima...

"To je tačno. Imate problem u vaterpolu, što je sport koji se igra najviše u evropskim zemljama. Amerikanci su sad uzeli bronzu na OI, ali poslije dugo vremena. Promjene kao promjene, vidjećemo kako će uticati na sport. Da li će da dovedu gledaoce na bazen, da li će da budu interesantni televiziji? Vidjećemo. Nadam se da će smanjenjem terena na 25 metara i ubrzanjem igre da možemo da budemo popularniji i interesantniji, čak i za sponzore", zaključio je Jelenić.

