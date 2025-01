"Baš da vidim kako će Novak izdržati Marejeve mračne faze": Pitali smo astrološkinju šta Đokovića čeka u 2025!

Astrološkinja Suzana Ban dala je detaljnu analizu uporednog horoskopa Novaka Đokovića i Endija Mareja za 2025. godinu.

Nekadašnji veliki rivali, a danas na istoj strani mreže. Vijest da će Novaka Đokovića trenirati Endi Marej došla je kao pečat na 2024. godinu. I sam Novak priznao je da mu je "ova saradnja čudna jer sada sa Endijem dijeli sve svoje tajne i zapažanja na terenu". Ipak, to ne znači da ne ide sve po planu, rekao je Đoković.

"On je jako metodičan, posvećen, profesionalan. Ne čudi me to jer ga znam toliko godina kao igrača i jasno je da je to novo iskustvo za njega kao trenera i mene kao igrača. On ima jedinstven pogled na moju igru pošto je jedan od velikih rivala. Zna mi sve vrline i mane", rekao je Novak nedavno.

Šta kažu zvijezde kada je ova jedinstvena saradnja u pitanju? Pitali smo astrološkinju Suzanu Ban koja je uporedila natalne karte Novaka Đokovića i Endija Mareja. Primijetila je jednu zanimljivu činjenicu koje postavlja važno pitanje za dalji tok Novakovih rezultata.

"Novak je morao da bude više od šampiona i velikog sportiste"

"Novak je Blizanac Jarac s Mjesecom u Ovnu, baš tu gdje je u njegovom natalu i Jupiter. Vladar ove moćne vatrene energije je frustrirani Mars u Raku. Veliki borac i pobjednik iz samo jednog razloga - beskrajna frustracija da nešto nije dovoljno. Ta frustracija na nižem nivou ukazuje na muškarce koji se tokom cijelog života dokazuju. To su oni koji ne uspijevaju da se izbore s ozbiljnim talasima bijesa. Ipak, to je niži nivo duhovnog razvoja. Viši tipovi, oni koji pronađu kanal da manifestuju vrelu krv koja vri u venama, jesu kao Novak.

Brojni fudbaleri, najveće zvijezde našeg vremena, Mesi, Bekenbauer, Maradona, Mateus, Paolo Maldini, imaju u svojim natalnim horoskopima brzog i bijesnog Marsa u Raku. To daje taj kosmički začin koji budi to nešto presudno, da se iz internacionalnog šampiona i velikog sportiste neko izdvoji i postane još više od toga - planetarna zvijezda. To je Novak Đoković", rekla je za MONDO Suzana Ban.

"Najveći problem Mareja je to što nema zdrave vizije"

"S druge strane, iako je samo sedam dana stariji, horoskop Endija Mareja nema nikakve sličnosti s Novakovim horoskopom. Prvo, podznak Djevica, jako inteligentan, ali i namćorast, nervozan, po prirodi melanholičan, anksiozan i pesimističan. To su osnove njegovog natala. Njegov Mars u Blizancima jeste brz i vispren, ali, njegov najveći problem je što on nikada nije imao zdrave vizije. Marej nije mogao sebe da vizuelizuje sa trofejima.

Mislim da je on tipičan primjer kada neko mnogo može, ali predačkim naslijeđem nosi program da mu ništa od toga ne pripada. Mjesec koji predstavlja majku, uklješten je između dvije teške planete. Ovo zaista daje velike emotivne zadatke koje je on morao da savlada da bi harmonizovao odnose u porodici i izdržao pritiske. Naravno, bili bismo nerealni kada bismo tvrdili da Marej nije postigao ništa. Naprotiv.

Ali, možda je najbolje poređenje na sljedeći način: kada je Marej osvajao titule, osjećaj mu je bio da je odradio ono što je morao, da svi budu zadovoljni (Mjesec - majka). Novak, kada je osvajao, imao je glad frustriranog Marsa. Apetiti su mu bili još veći, da dokaže da može, možda najprije samom sebi", rekla je astrološkinja.

"Posebno bih voljela da vidim kako će Novak izdržati Mareja"

"Njihova saradnja je dosta diskutabilna. Postoje aspekti koji ukazuju na to da bi Novak mogao u narednoj godini da osvoji dva bitna turnira. Marej, s druge strane, sljedeću godinu na neki način testira, njegova se karijera u smislu trenera otvara u potpunosti tek od 2026. Ovo me navodi na pomisao da je njihova saradnja fiktivna i da Marej nije ključni čovjek za Novaka u 2025. godini.

A posebno bih voljela da vidim koliko će Novak izdržati Marejeve mračne faze. Svima nam je poznato da je Novak veliki optimista i pozitivac koji svoje frustracije i ljutnje manifestuje kroz borbu, a Marej je melanholija i pesimista koji svojom energijom može Novaka energetski da spusti i izbaci iz fokusa. Eto, vidjećemo... Polovinom godine Novak mora da se čuva povreda, a cijela 2025. je u znaku nekih privatnih, porodičnih problema", rekla je za MONDO astrološkinja Suzana Ban.