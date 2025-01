MONDO Intervju, poznati stručnjak o saradnji Đokovića i Mareja: Ovo su skrivene opasnosti za Novaka u Australiji

Goran Bubanj je u opširnom intervjuu za MONDO pričao o šansama Novaka Đokovića u Melburnu, saradnji sa Endijem Marejem, stvarima koje ga brinu u vezi sa tim, potencijalnoj suspenziji Janika Sinera...

Izvor: Shutterstock/MN Press

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i u to više nema nikakve dileme. Žargonski rečeno je "prešao igricu" i osvojio sve što može da se osvoji u svijetu tenisa. Uzimanjem zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu je kompletirao mozaik. I pored svega toga nema namjeru da se tek tako povuče, želi da osvoji još trofeja, prvu priliku za to imaće već na Australijan openu.

Kakve su mu šanse, koliko može, šta njegova saradnja sa Endijem Marejem govori o njegovoj budućnosti? Šta u toj saradnji hrabri, a šta brine? To su samo neka od pitanja koja smo postavili nekadašnjem selektoru Dejvis kup reprezentacije Goranu Bubnju. On je iz stručnog ugla za MONDO analizirao sve što nas čeka. Za početak je krenuo od pripremnog turnira u Brizbejnu.

"Bio je dobar, nije ništa bilo sporno pokazao je sve ono što je trebalo za taj neki period nakon dva i po mjeseca pauze. Fizički vrlo dobar, servis iznad očekivanja za meč poslije tolike pauze. I sve ostalo. Opelka nije mjerilo, to je atipičan meč, ne može da se uzme kao neki reper u traženju njegove forme. Niti je to realno stanje koje može da se desi u Australiji, ali ne može da se ponovi na taj način.", počeo je Bubanj razgovor za MONDO.

Ne brine ga ni poraz od Rejlija Opelke koji je odigrao skoro savršen meč. Posebno ako se uzme u obzir koliko dugo je Novak odmarao. "Ne, ne, nema razloga za brigu. To je kao kada je nekada igrao recimo sa Ivom Karlovićem. Opelka je ekstremno dobro servirao, rasterećen je bio, udarao je odlično i u razmjenama. Sa takvim igračima se čeka šansa, eventualno taj-brejk gdje može da se riješi problem. Bilo je malo više šansi u drugom setu. Šta je osnovna razlika između Brizbejna i Melburna? Igra se na tri dobijena seta, mnogo više se troši igrač, servis padne, malo padne koncentracija, ne vidim to kao problem. Nije Opelka neki bauk. Serveri su nezgodni ako su svestrani, kao Alkaraz i Siner koji nisu preko dva metra, ali imaju druge udarce i način da dobijaju poene, onda je to ozbiljnije."

"Novak može do titule u Melburnu"

Australijan Open 2021.

Izvor: Profimedia

Dok čeka raspored mečeva Novak zna da će u prvom kolu igrati protiv Nišeša Basavaredija, da ga u drugom kolu čeka bolji iz meča Haime Farija-Pavel Kotov, a onda u trećem možda opet Opelka ili Mahač...

"Bitno je da tu prvu nedjelju prođe bez nekih velikih trauma. Da ne padne u to da neki igrač povede, pa da igra mečeve u pet setova, to je suština. Otprilike da uhvati neki svoj ritam. Nije reper pravi, ali eto sa Alkarazom je igrao taj set na treningu. Na slemovima se trenira tako što nađete nekog igrača i sa njim pola sata prebacujete, pa odigrate set i to je neko mjerilo. Navodno je dobio Alkaraza u tom setu što je dobar znak, jer nema tu nekog sakrivanja. Dobro je što bi igrao sa njim u četvrtfinalu. Hajde da prvo prođe prva nedjelja bez trauma pa da misli o igračima i ko bi mogao da bude rival u završnici turnira."

Zbog toga što je sedmi na ATP listi srpski teniser ima teži žrijeb nego inače, već u četvrtfinalu bi mogao da igra sa Karlosom Alkrazom, u polufinalu sa Sašom Zverevim, finale sa Janikom Sinerom.

"Uvjeren sam da Novak može do titule, bitne su usputne stanice. Bitno je da prođe prvu nedjelju bez trauma. Sad su promijenili neka pravila, prestali su da ga muče sa tim mečevima na 40 stepeni u dnevnom terminu. Redovan je u Arenama koje su klimatizovane. Jedino šta je problem je što može da se igra kasno. Ako počne kasno to zna da traje do 2-3 ujutru, sad su malo skratili što može da bude mač sa dvije oštrice. Dešavalo se ranije da su ga svjesno mučili da igra jedan dan u podne, pa sljedeći meč uveče i završi ujutru. Ako se ne igra poslije ponoći po tim novim pravilima, to može da dovede do prekida meča i da se nastavi na danu koji je predviđen na danu odmora. To su neke skrivene opasnosti koje se ne vide i o kojima ne možemo da pričamo kao nešto što će sigurno da se desiti."

"Kod saradnje sa Endijem me brinu dvije stvari"

Vidi opis MONDO Intervju, poznati stručnjak o saradnji Đokovića i Mareja: Ovo su skrivene opasnosti za Novaka u Australiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Đokovićeva odluka da angažuje Endija Mareja za trenera napravila je pravi bum u svijetu tenisa. Pitali smo i Gorana da nam pojasni šta vidi kao neke glavne pluseve u toj saradnji.

"Prije svega to što su ravnopravni učesnici te saradnje. Nije to trener kome je stalo da se pokaže preko Novaka ili neko ko ga gleda kao Boga. Nego postoji neka doza arogancije, znamo ga, dovoljno je što je tu njegova majka koja je uvijek bila kontra Novaku i koja ga sada podržava. Ta ravnopravnost u nastupu, ne samo tehnička stvar. Često je trener taj koji rezerviše terene, donosi loptice, peškire i bude u manjoj mjeri trener, jer nema tu puno toga da se priča igraču, ne rade se tu dramatične ni tehničke ni taktičke stvari, nego banalne stvari. Stojite sa strane i kažete nešto. Marej može tu još bolje iz uloge nekoga ko je prvi put tu, kao njegov kolega i igrač koji vidi nešto."

Poslije pozitivnih stvari, uslijedilo je i pitanje o drugoj strani - da li postoji nešto što ga zabrinjava kod njihove saradnje?

"Brine me taj ego Mareja, tu može da se pretjera. Ako hoćete da se postavite kao autoritet. Tu može da dođe do nekog talasanja u nekoj saradnji. To opet zavisi od rezultata i igre. Svaki dobar rezultat će tu saradnju da pospiješi i sve će da bude bolje. Ako se desi kriza pa se prođe, može i to da bude dobro. Jedino šta bi loše moglo da bude jeste ako Novak izgubi neki meč neočekivano, pa da bude upitnika. Novak više ne igra 'milion' turnira, već slemove i par nekih Masters turnira uoči slemova. To je dosta problematično ako izostane rezultat. Ako bude dobar, makar to i ne bude titula, ali da se vidi da je na tragu nekog slema. Zašto da ne? Jeste, te dvije stvari su jedine koje me brinu. Da Marej ne pretjera u reakciji, mada i Novak tu razumije stvari, pametniji je i ozbiljniji nego što se to vidi sa ekrana. Neviđeno je pametan i sposoban, teško je naći pravi izraz da opiše ono što ima i što ga čini najboljim ikada."

Ispričao je i šta je još pozitivno kod njihove saradnje. "Mislim da je to dobro, da ima nekoga svog. Bili su rivali dugo. Ta komunikacija nije mogla da bude na nivou pošto su bili ljuti rivali. Marej ima interes da Novak pobjeđuje i da sebe predstavi u drugoj ulozi. Daće sve od sebe. Australija je kolonija Velike Britanije, dio su njihove imperije i ta podrška uopšte nije zanemarljiva. Možda neće biti u pravljenju rasporeda određenih stvari. Ako bi se saradnja nastavila recimo i na Vimbldonu imao bi sve prednosti Endijevog porijekla u zemlji koja drži tenis. U stručnom smislu je bitna i analiza koju Marej može da mu da, pa i savjet sa tribina. Razumije iznutra šta Novak doživljava. Ono što je teško predstaviti i nekom dobrom treneru koji nikada nije osvojio grend slem i nema taj psihološki osjećaj kako je igraču u tim važnim mečevima. Istrpiće Novakove izlive bijesa, jer ih razumije, može da reaguje i da zna kada da ćuti a kad da se kaže nešto. Vajda je bio sa njim dugo godina ili Ivanišević sa ludačkim temperamentom to razumiju, Marej će se dobro snaći."

"Đoković može da osvoji dva grend slema u sezoni"

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Đoković je prethodnu sezonu završio bez ATP titule, osvojio je Olimpijske igre što je nešto o čemu je maštao dugo. "Svakako mi djeluje da bi takav ishod prihvatio prije početka te sezone. U Parizu je imao povredu koja je ugrozila Olimpijske igre, mislim da bi osvojio taj turnir da se nije povrijedio. Mogao je da osvoji i jedno i drugo na istom mjestu, da nije bilo te povrede i straha. To je dokaz da kada nešto zacrta da to može da ostvari. Ne može u kontinuitetu kao što je bilo prije 6-7 godina da očekujemo da uzme 3-4 slema, to je teško za tijelo. Ali da može da uzme bar dva ove godine to sam uvjeren."

Bubanj ima hrabru prognozu za Novaka u novoj sezoni. "Ako bude uspješan u Australiji po meni bi sljedeći bio Vimbldon koji može da uzme. To bi mi bio tip 1/1. Ni Rolan Garos nije turnir koji je neosvojiv. Šljaka je malo zahtjevnija, traži duže mečeve, drugačija je od drugih podloga, ali je lakša za tijelo. Može da se izdrži neki duži meč. Ako osvoji Australiju, onda ulazimo u drugu priču i vraćamo se na to da i Siner i Alkaraz i ostali treba da jure Novaka bez obzira na rang listu. Namjerno ne spominjem US open, jer je Đokovićev cilj Dejvis kup i tamo bi u septembru bio Dejvis kup, ako sve bude na ovom nivou, išao bi na titulu koju je propustio prije dvije sezone."

"Sinerova suspenzija bi otvorila sezonu"

Izvor: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dosta se priča i o potencijalnoj suspenziji Janika Sinera koji bi mogao na prinudnu pauzu na godinu ili dvije dana.

"Možda zvuči malo nesportski što to govorim, ali Sinerov problem po pitanju dopinga može loše da se završi. Alkaraz ima dosta oscilacija i gubi od igrača od kojih grend slem šampion ne gubi i ako bi Novak osvojio Melburn onda bi se sezona otvorila. Janikova situacija nije u rukama teniskih organizacija, nego je na svjetskom nivou gdje su svi sportovi izjednačeni, ali mislim da ne bi smjelo da prođe bez kazne. O svemu što čujemo sa strane neki minimum suspenzije je godinu dana. To poprima razmjere nepravde i Iga Švjontek i on, prvi si na svijetu pa si kao nedodirljiv. Mora tu da se reaguje, ako neće teniski organi, onda reaguju oni koji treba i biće kazni. To je po mom mišljenu, da bi se pronašla ravnoteža. Nema smisla da neko ko je 400. na listi bude kažnjen i suspendovan bez razmišljanja, a on i ako koristi taj doping, to radi za 1.000 evra, nema nikakvog uticaja na neki tenis. Ovdje pričamo o nekome ko je prvi, uzima slemove i nema puno greške niti smije da bude greške.

Spomenuo je zbog toga i slučaj sa Viktorom Troickim. "Vidjeli smo šta se dešavalo sa Simonom Halep, Marijom Šarapovom, sa Troickim koju znam iz prve ruke, dao je urin, molio je krv da im da sutra i doktorka je odobrila. Kažnjen je zato što nije u momentu kada je traženo to urađeno. Mora da postoji jedinstveni kriterijum za sve igrače. Inače će stvari da se izrode, da se napravi presedan i onda postaje pravilo."

Eventualna suspenzija Sinera napravila bi tektonske poremećaje u svijetu tenisa. "Svakako da će imati uticaj na sezonu ako dođe do suspenzije, svima se otvaraju veće šanse. Siner kako igra i koliko je spreman, neko je ko pretenduje da uzme dosta slemova i automatski čim njega nema, čitav niz igrača je tu kojima se šanse otvaraju. Tu je i Novak među njima. Kada nema nekoga ko može da vas pobijedi i kada igrate na maksimalnom nivou. Karte padaju na Alkaraza koji oscilira, stvara se druga priča. Ako bi bio suspendovan na tih godinu dana bilo bi teško da se vrati na taj nivo, mada Novaka to ne treba da zanima. On ovu godinu treba da gleda kao godinu gdje može da osvoji dva slema."

Dokle će Đoković da igra?

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Nezaobilazna tema kada se priča o Đokoviću je dokle će da igra? U maju puni 38 godina i ni sam ne zna kada će da "okači reket o klin", djeluje da se to neće dogoditi tako brzo. "Sve zavisi od ambicija koje on ima. Ako su da uzme grend slem ili dva i da osvoji Dejvis kup... Naravno, ne zavisi to i od njega samo, nego od još igrača, igraju se dva singla i dubl, mora neko još da pobjedi kada se igra za reprezentaciju. Ako te ambicije zadovolji, možda je onda vrijeme... Mi sa strane ne znamo šta je u njegovoj glavi i nivo ambicija koje ima. Ja bih se u tom slučaju posvetio porodici, djeci, ima mogućnosti da ostane u tenisu i da pruži doprinos, da prestane da troši svoje tijelo i mentalnu snagu. To su tolika odricanja i toliko toga. Tačno se vidi da kada se opusti u Beogradu da mu treba mjesec dana da se vrati na svoj nivo za igranje slemova. Mora da dođe kraj to je jasno, ako dođe sa dva slema i Dejvis kupom, šta će ljepše? Nego da se povuče kao šampion i da kaže igrajte se malo."

Ima Goran i savjet za njega, kada dođe momenat da kaže kraj. "Ako bi uzeo dva slema i Dejvis kup, onda bi mogao da ode pjevajući. Ili će možda tada da ga ponese ambicija da igra dalje. Po meni bi bio to pravi kraj, ali samo Novak i njegovo tijelo znaju odgovor. Njemu su glavni ciljevi ova prva tri slema, ako osvoji bar jedan, onda je sezona uspješna, a ako se dobro pokrenu stvari i ako fizički bude spreman onda je moguće i nešto više. Po meni, kada dođe vrijeme za povlačenje, to ne treba da bude posljedica nemoći i poraza, već pokazatelj da se život nastavlja na drugi način, da je to pobjeda jedne velike karijere, treba naći pravi momenat za kraj", zaključio je Goran Bubanj za MONDO.