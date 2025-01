Novak saznao rivala u trećem kolu Australijan opena!

Naredni rival Novaka Đokovića biće Tomas Mahač.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Novak Đoković je poslije dva meča od po četiri seta prošao u treće kolo Australijan opena. Prvo je savladao Nišeša Basavaredija (Amerika), pa onda Žaima Fariju (Portugal) i tako je zakazao okršaj sa Tomasom Mahačom (Češka). Čeh je poslije drame i pet setova pobijedio Rajlija Opelku i tako spriječio njihov novi meč, pošto je Amerikanac nedavno u Brizbejnu pobijedio Novaka.

Neće Novak imati priliku da se revanšira njemu, ali će imati šansu da to učini protiv češkog tenisera. Biće to njihov treći duel, a Tomas je slavio u posljednjem okršaju. Bilo je to prošle godine u polufinalu turnira u Ženevi (Švajcarska) - 6:4, 0:6, 6:1. U prvom meču u Dubaiju prije dvije godine je Nole bio bolji (6:3, 3:6, 7:6). Ono što se vidi po dosadašnjim okršajima je i to da su oba meča završena tek poslije tri seta.

Đoković je favorit i u tom duelu, igraće na terenu na kom je 10 puta već bio šampion, ali ne smije da dozvoli da se ponove partije kao u prva dva kola. Mahač je dosta kvalitetniji od Basavaredija i Farije i znaće da kazni padove koncentracije i nervozu koju je srpski igrač pokazao, posebno protiv Portugalca.

Jedna od stavki na kojoj će Novak morati da poradi sa Endijem Marejem pred meč u petak jeste bekhend i neiznuđene greške. Mnogo je Đoković griješio upravo iz tog udarca, a protiv Portugalca je imao 32 vinera i 33 neiznuđene greške, dok je protiv Basavaredija imao 51 viner, uz 41 neiznuđenu grešku. Biće potrebno da sve te amplitude smanji protiv Mahača. Boljeg iz tog meča će u osmini finala sačekati pobjednik duela između Jirija Lehečke (Češka) i Benjamina Bonzija (Francuska). Čeh je favorit, što znači da bi u teoriji Novak mogao da igra protiv dvojice Čeha u dva uzastopna kola.

