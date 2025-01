Naredni Novakov rival Haime Farija obožava srpskog tenisera.

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia/Edson Teodoro De Souza, Edson De / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković igra protiv još jednog mladog tenisera na Australijan openu. Poslije Nišeša Basavaredija (19) slijedi okršaj sa momkom koji je dvije godine stariji od njega, sa Haimeom Farijom (Portugal). Logično, biće to njihov prvi okršaj u karijeri. Ono što povezuje dvojicu mladih igrača je to da im je upravo Srbin idol i da ga obožavaju.

Otkrio je detalje o tome i sam portugalski teniser. Ispričao je i zašto je izabrao baš Novaka od članova "velike trojke" i šta je bila prednost u odnosu na Rafaela Nadala i Rodžera Federera. "Kada sam bio klinac moj otac je obožavao Rodžera, a ja sam njemu u inat navijao za Novaka. I moj brat isto tako, više za Rafu jer je ljevoruk. Kada sam odrastao upoznao sam i Novakov karakter i mnogo mi se svidio način na koji razmišlja, kakve stavove ima i zbog toga ga i dalje najviše volim. I kako igra i kako se bori, to je stvarno nevjerovatno", rekao je Farija za "B92". Njihov meč je na programu u noći između utorka i srijede oko 4 sata ujutru po našem vremenu.

On je do meča sa Novakom došao tako što je prvo prošao tri kola kvalifikacija, pa je onda pobijedio Pavela Kotova na startu turnira. "Ja sam samo normalan teniser koji pokušava da napreduje na rang-listi i da stekne novo iskustvo igranja na ovom nivou. Oduvijek sam pričao da mi je san da igram na grend slem turnirima. Do sada sam bio samo u kvalifikacijama i super mi je što sam ušao u glavni žrijeb. Uživam, igram dobro, znam ko mi je sljedeći protivnik. On mi je omiljeni igrač iz 'velike trojke'."

Vidi opis "Otac je obožavao Federera, a ja njemu iz inata Đokovića": Novak ponovo igra protiv igrača koji mu se divi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 8 8 / 8

Farija je do sada osvojio dva Čelendžer turnira, prvi put igra na grend slemovima. "Svako ko je sada na turniru morao je da prođe kroz Čelendžere, to je dobro iskustvo za ulazak u ritam, osvojio sam dva u singlu, na šljaci, ali smatram da bolje igram na betonu. Nisam igrao puno na ATP turnirima, tako da je sve ovo za mene novo. Teško je zamisliti pobjedu protiv Novaka na 'Rod Lejver Areni', mnogo toga prolaziće mi kroz glavu, ali to mi je san. Da uživam, pa ćemo da vidimo. Naravno da ću da razmišljam kako da ga pobijedim, ali moram da mislim i o drugim stvarima", zaključio je Farija.

(B92/MONDO)

BONUS VIDEO: