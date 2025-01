Đoković prekinuo sve i napravio potez za pamćenje! (VIDEO)

Novak Đoković je poslije pobjede aplaudirao Fariji.

Novak Đoković nastavlja put ka svojoj 25. grend slem tituli. U drugom kolu Australijan opena pobijedio je Žaima Fariju (Portugal) poslije četiri seta i okruglo tri sata borbe. Jedna od osobina koja krasi srpskog tenisera je ta što uvijek pokazuje veliko poštovanje prema rivalu bez obzira na to da li se radi o nekome protiv kog je igrao više puta ili da je u pitanju prvi međusobni okršaj.

Tako je bilo u duelu sa Portugalcem koji će sve ovo pamtiti vjerovatno cijelog života. Kada je realizovao meč loptu Novak je prišao do mreže, sačekao ga da dođe i onda su imali srdačan pozdrav. Dok se Nole spremao za intervju na terenu Farija se brzo spakovao i krenuo ka svlačionici. Novak se odmah zaustavio, prestao sa onim što radi i aplauzima ga ispratio van terena.

Đoković je na taj način pokazao još jednom koliko je za njega bitno poštovanej rivala i fer-plej, a mladi portugalski igrač sigurno to neće skoro zaboraviti. Ima i još jedan razlog za to, a to je zato što mu je Novak idol. Priznao je da je počeo da navija za Srbina iz inata svom ocu koji je obožavao Rodžera Federera. San mu se ostvario, sad je zaigrao protiv svog idola i pružio dostojan otpor.

