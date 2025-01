Skandal na Svjetskom prvenstvu: Portugalska zvijezda pala na doping testu!

Portugal bez Migela Martinša na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Antonin Utz / Sipa Press / Profimedia

Svjetsko prvenstvu u rukometu, koje se održava od ove nedjelje u Danskoj, Norveškoj i Hrvatskoj, počelo je velikim skandalom. Portugalski reprezentativac Migel Martinš neće nastupiti za svoj državni tim zbog toga što je samo nekoliko sati pred početak prve utakmice stigao pozitivan rezultat doping-testa.

Martinš je inače jedan od najboljih igrača Portugala, postigao je 243 gola na 108 utakmica do sada, odnosno samo su trojica sa spiska postizala više od njega. Informaciju o tome da je pozitivan na nedozvoljenu supstancu objavio je njegov klub Olborg.

"Naravno da je to veliki šok za nas, nevjerovatno je to šta nam je saopšteno. Odmah smo stupili u kontakt s Migelom, koji je i sam zbunjen kao i mi, i insistira kako nije učinio ništa protvzakonito. On je odmah zatražio da se napravi B test kako bi se stvar razriješila, ali sigurno je da neće igrati na Svjetskom prvenstvu", rekao je direktor Olborga Jan Larsen i dodao:

"Ne možemo i nećemo ništa dalje raditi dok ne budu dostupni rezultati B testa, za koji ne znamo kada će se dogoditi. Tek kada budemo znali rezultate, bavićemo se ovom situacijom".

Portugalci su odmah reagovali i zvali Migela Oliveiru iz Porta umjesto njega, a uprkos problemima Portugal je pobijedio SAD 30:21 na startu turnira. Oni su u grupi još sa Brazilom i Norveškom i igraju u Oslu, pa ostaje da se vidi kako će izostanak jednog od njihovih najboljih igrača uticati na njihov učinak na SP.

