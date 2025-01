"Ne može gavran goluba da rodi": Olga Danilović progovorila o ocu Predragu, otkrila šta je naučila od njega

Olga Danilović je na slikovit način pričala o odnosu sa ocem Predragom Danlovićem.

Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS/MN Press

Olga Danilović imaće priliku da napravi najveći uspjeh u karijeri. Prošla je u osminu finala Australijan opena i na tom putu stoji joj Paula Badosa (Španija). Taj meč na programu je u nedjelju u 3 ujutru po našem vremenu. Za razliku od nekih prethodnih sezona srpska teniserka je ove godine mnogo bolja u kontroli emocija.

Vidi se to i po potezima na terenu. Ne ulazi u veliku nervozu kada ne ide. Ne raduje se previše kada ide dobro. Zadržala je smirenost, a srpski novinari su je pitali da li je tu i uticaj njenog oca Predraga Danilovića pa je tako hladnokrvna. "Sad sam htjela da kažem. Ne može gavran goluba da rodi", nasmijala se Danilovićeva.

Otkrila je i šta je sve naučila od svog tate, legendarnog košarkaša. "Od malena on me najviše učio, isto kao i mama, da u svaki meč uđem sa istim poštovanjem prema svima. I da, kad me neko pobijedi ili kada ja pobijedim, imam poštovanje, da pružim ruku. Ne plašim se nikoga, nemam razloga za strah. Na kraju dana ovo je sport. Izađem na teren da radim ono što volim."

Primjećuje da tako razmišljaju i drugi srpski teniseri. "Generalno, koga god našeg da vidiš, niko se ne plaši kada izađe na teren. Nismo mi nikada bili ti koji se povlače. Ne damo na sebe, ne dam ni ja na sebe. Ovo je lijep momenat za mene, htjela sam da ga iskoristim. I da izgubiš, lijep je momenat, iskoristi ga. Ne dešava se svake sedmice da igraš na Centralnom terenu grend slema. Nikoga se ne plašim. Ponekad se ugledam na tatu", zaključila je Danilovićeva.