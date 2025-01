Poznata naredna protivnica Olge Danilović: Već je pobjeđivala teniserku iz Španije!

Olga Danilović u četvrom kolu Australijan opena igra protiv Paule Badose.

Olga Danilović se plasirala u četvrto kolo Australijan opena, a prethodno je u maestralnom meču pobijedila šestu igračicu svijeta. Nije imala nikakve šanse Džesika Pegula, a sprska teniserka slavila je 2:0 (7:6, 6:1). Sada je poznata i nova rivalka Danilovićeve - biće to Španjolka Paula Badosa.

Badosa je trenutno 12. igračica svijeta, a do četvrtog kola stigla je preko Kineskinje, Australijanke i na kraju Ukrajinke. U prvom kolu sastala se Ksini Vang 37. na svijetu. Nije značajan otpor pružila Kineskinja u prvom setu pošto ga je Špankinja izvojevala 6:3, ali se već u drugom vodila velika bitka. Povela je Kineskinja 3:0, ali je iskusna Badosa preokrenula i izvukla pobjedu.

U drugom kolu njena protivnica je bila Talia Gibson, u tom susretu Badosa je u potpunosti nadigrala 150. igračicu svijeta. Bilo je 2:0 (6:1, 6:2) i lako je stigla do trećeg kola gdje ju je sačekala Marta Kostjuk. Namučila je Ukrajinka Španjolku, igralo se u tri seta i na kraju je bilo 2:1 (6:4, 4:6, 6:3).

Badosa je uzela prvi set, dok je velika borba vodila pri svakom servisu Kostjukove. U drugom su uloge bile zamijenjene, Ukrajinka je lako stigla do 5:0, ali nikako nije uspjela da potvrdi svoju dominaciju, uspjela je Špankinja da se vrati u igru stigla je do 5:4 i bila na korak od preokreta. Ipak, Ukrajinka je bila sigurna na svom servisu i uspjela je da stigne do izjednačenja. U odlučujućem setu, španska teniserka je u ranoj fazi napravila brejk, što joj je kasnije omogućilo da meč privede kraju u svoju korist.

Danilovićeva i Badosa sastaće se 19. januara, odnosno u petak, a termin će kasnije biti poznat. Njih dvije su dosad zajedno igrale tri puta, a srpska teniserka ima prednost u međusobnim duelima 2:1.

