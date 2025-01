Olga Danilović pala u trans, Novak Đoković slavio sa njom u Melburnu (video)

Olga Danilović proslavila je sa srpskim navijačima pobjedu u Australiji.

Olga Danilović je u osmini finala Australijan opena! Izjednačila je tako uspjeh sa Rolan Garosa gdje je prošle godine takođe došla do osmine finala. U Melburnu ima priliku da ode korak dalje i to je znala da proslavi. I ona i Novak Đoković zajedno na "Rod Lejver Areni", poslije jedne od najvećih pobjeda u karijeri protiv šeste teniserke svijeta Džesike Pegule - 7:6 (7:3, 6:1).

Nije mogla da zadrži emocije, a i zašto bi to pokušavala. Čim se završio meč Olga je pala na beton. Nije ni sama mogla da vjeruje šta je uspela da uradi. I to nije bilo sve, kamere su u tom momentu pokazale Đokovića koji je putem TV ekrana ostao u Areni kako bi gledao njen meč. I on je to znao da proslavi.

Poslije svega toga je Danilovićeva podigla ruke u vazduh i tražila od navijača da budu još glasniji. Kada je sve to odradila, čučnula je sa sve reketom u ruci i samo uživala u tom momentu. Upijala je nevjerovatnu pozitivnu energiju i sve što je uspjela da uradi. Pogledajte kako je to izgledalo:

