Kada će Novak Đoković i Saša Zverev na teren u polufinalu Australijan opena?

Za meč Novaka Đokovića i Aleksandera Zvereva moguća su dva termina...

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Kada će Novak Đoković i Aleksander Zverev da igraju svoj meč polufinala Australijan opena? To je pitanje na koje svi ljubitelji tenisa čekaju odgovor. Postoje dvije opcije za duel koji se igra u petak, jedna se definitivno neće dopasti ljudima u Srbiji, tako da je sada na organizatorima da saopšte konačnu odluku. Očekuje se da će to uraditi uskoro.

Šta su opcije? U igri us dva termina. Jedan je u 4.45 ujutru, drugi je u 9.45, govorimo o srednjeevropskom vremenu. Kada se radi o lokalnom, to je 14.45 odnosno 19.45. Dakle, dnevni i večernji termin. Ono što može da bude loša vijest jeste to da postoji nešto veća šansa da se Novak i Saša nađu upravo u tom dnevnom terminu zato što su svoje mečeve završili u utorak. Drugi polufinalni par se još čeka pošto svoje mečeve u sredu igraju Ben Šelton (Amerika) i Lorenco Sonego (Italija) odnosno Janik Siner (Italija) i Aleks de Minor (Australija).

Na organizatorima je teška odluka, pošto gledajući striktno raspored prethodnih mečeva veća je vjerovatnoća da će Đoković i Zverev prvi da izađu na teren. Ali, ono što može da bude šansa za srpskog i njemačkog igrača jeste činjenica da je taj meč mnogo zanimljiviji i da privlači više interesovanja publike i da je zbog toga smislenije da igraju u kasnijem terminu.

Novak, kao čovjek koji je 10 puta osvajao Australijan open će sigurno da uputi zahtjev da se igra u večernjem terminu. Hoće li da bude prihvaćen? Saznaćemo vrlo brzo.

