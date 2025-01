NBA superstar povrijedio dječaka usred utakmice! (VIDEO)

Kajri Irving je slučajno povrijedio jednog dječaka koji je sjedio tik pored terena na utakmici Dalasa i Bostona.

Navijači obožavaju da budu što bliže terenu kada prate sportska dešavanja, koji god sport da je u pitanju. Tako je i na NBA utakmicama gdje ljubitelji najbolje košarke na planeti vole da gledaju superstarove i svoje miljenike tik pored terena. Jedan jdečak to iskustvo neće pamtiti baš po lijepom. Ili možda hoće, zavisi kako on na to gleda.