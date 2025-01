Vilander rekao da je Đoković legenda tenisa, pa se ispravio: Ovako nešto nikada nije izgovorio!

Mats Vilander je definitivno promijenio mišljenje o Novaku Đokoviću.

Mats Vilander godinama je važio za jednog od najvećih kritičara Novaka Đokovića. Tražio je načine uvijek da omalovaži neke rekorde Srbina i velike uspjehe. Što bi se reklo žargonski, "tražio je dlaku u jajetu", ali sada je promijenio mišljenje. Kako se bliži kraj karijere najboljeg tenisera svih vremena tako su i izjave Šveđanina sve više nagnute na njegovu stranu.

Sada je to ponovio javno, da cijeli svijet čuje. Iznio je niz pohvala na račun srpskog asa poslije polufinala Australijan opena i meča protiv Saše Zvereva koji je Novak nažalost morao da preda zbog povrede mišića.

"Pomjera granice, nevjerovatan je za svoje godine. Gledam ga i sjetim se da je osvojio tri grend slema 2023. godine. Nestvaran je. Sportisti kao što je Novak su rijetki. Ima 38 godina i osvojio je zlato na Olimpijskim igrama. Druge legende poput Toma Brejdija, Tajgera Vudsa su u penziji. Novak i dalje nastavlja da 'gura' i da pobjeđuje", rekao je Vilander.

Potom ga je nazvao legendom tenisa, pa se ispravio. Dao mu je mnogo veći kompliment.

"Đoković postaje legenda, ne samo tenisa, već u istoriji sporta. Svake godine nastavlja da igra i da pobjeđuje. Podiže ljestvicu najviše moguće. Pokazuje nam da uvijek može još više. Postavio je pravi primjer za buduće generacije", zaključio je Vilander.

Šta sad čeka Novaka?

Ono što sve najviše zanima sada jeste šta sad čeka Novaka Đokovića? Zbog povrede mišića će sigurno da propusti predstojeći Dejvis kup meč između Srbije i Danske u Kopenhagenu. Svi se pitaju koji će mu biti naredni turnir u sezoni?

Prijavljen je zvanično za Dohu (od 17. do 22. februara) i postoji šansa da se nađe u Kataru, ali je i to pod velikim upitnikom. Sve će zavisiti od oporavka. Postoji šansa da će Nole da sačeka mart i turnire u Indijan Velsu (5. do 16. marta) i Majamiju (od 19. do 30. marta). Sve će zavisiti od oporavka...

