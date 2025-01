Od svih ljudi, Mats Vilander prvi pružio podršku Novaku Đokoviću poslije povlačenja sa Australijan opena.

Srpski teniser Novak Đoković je predao polufinale Australijan opena Saši Zverevu pošto je izgubio prvi set 7:6. Video je Nole da ne može više, da je povreda jača od njega i uprkos upotrebi "pejnkilera", tako da nije imao kud nego da čestita svom protivniku i da mu poželi sreću u finalu.

Ni sam Novak nije znao da kaže šta ga čeka dalje, da li je za njega ovo posljednji nastup na Australijan openu, gdje ćemo ga još vidjeti ove sezone, ali bivši švedski as i komentator Eurosporta Mats Vilander je pun optimizma.

Vidi opis Vilander rekao o Đokoviću ono što niko nije smio: "Ja ću biti jako iznenađen ako se to ne desi"

"Mislim da će se sigurno vratiti na teren brzo, da će srediti raspored... Možda bude igrao deset do 11 turnira. Igrao je ovdje sjajno, bio bih jako iznenađen ako ne bude prijetnja na sljedeća tri grend slema, posebno na Vimbldonu. Problem je za njegove godine to što se sve teže oporavlja", rekao je Vilander i dodao da je Zverev ipak zaslužio finale i da ne treba previše da razmišlja o tome što je prošao tako što mu je Nole predao.

Nažalost, kada je Đoković krenuo sa torbama sa terena, čuli su se i zvižduci. Sramotna australijska publika je izviždala Noleta jer je očekivala da će igrati mnogo duže, tako da su im "propale karte.

"Bilo je užasno, bila sam šokirana, publika je zviždala. Svašta može da se dogodi u sportu, jesu to skupe karte, ali nije to film da znaš da će trajati do kraja. Može da traje i pet sati tenis i zato je sjajno. Svidjelo mi se kako je Zverev pokazao poštovanje njemu", poručila je Barbara Šet.

Podsjetimo, Novak Đoković je već odustao od Dejvis kupa, dok je još neizvjesno da će igrati u Dohi.