Čak i najveći Novakov kritičar vjeruje u njegovu titulu!

Mats Vilander je istakao da može da vidi Novaka kako osvaja trofej, ali da ipak Srbin mora da bude bolji na startu mečeva.

Novak Đoković je krenuo takmičenje na Australijan openu pobjedom nad mladim Amerikancem indijskog porijekla Nišešom Basavaredijem 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Proveo je nešto manje od tri sata na terenu i poslije jako lošeg prvog i "klimavog" drugog seta uspio ipak da preokrene i dođe do rutinske pobjede. Nakon prošle sezone u kojoj nije osvojio nijedan ATP turnir, svi se pitaju u kakvoj je sada formi.

Često njegov najveći kritičar, bivši grend slem šampion i prvi igrač na ATP listi Mats Vilander vidio je mane u igri Novaka Đokovića, ali je takođe video i neke stvari zbog kojih smatra da srpski teniser ima šanse da završi turnir sa titulom!

"Novak koji može da ode daleko mora da igra mnogo bolje nego što je to radio u prvom setu i u pola drugog. Ipak mislim da se on malo i iznenadio. Za nekoga poput njega nije bitno da igra dobro, bitno je da prolazi dalje i da ne provodio četiri ili pet sati na terenu. Na kraju je briljantno servirao, sjajno se kretao, nije izgledao umorno, to je bio Novak Đoković koji definitivno može da osvoji turnir. Ipak opasno je izgubiti prvi set protiv boljih tenisera, tako da mora da bude malo oštriji na startu", rekao je Mats Vilander.

Šta sad čeka Novaka?

U utorak će Đoković odmarati, a onda ga u srijedu čeka duel protiv malo poznatog Žaimea Farije. Ovaj momak je 125. na svijetu i iznenadio je Rusa Pavela Kotova u prvoj rundi. Zatim u trećem kolu može da naleti na Rajlija Opelku ili Tomaša Mahača, a u četvrtom kolu su mogući rivali Lehečka, Bonzi, Pasaro ili Gaston. U četvrfinalu bi mogao da zaigra sa Karlosom Alkarazom, ali i sa Džekom Drejperom, Džordanom Tompsonom i Sebastijanom Kordom, a u polufinalu su mogući rivali Zverev, Rud, Pol i Umber.

